Los buenos balances de Apple y Amazon impulsan subas en Wall Street durante el premarket

Los índices de acciones líderes de la bolsa de Nueva York buscan recomponerse luego de que este jueves anotaran sus mayores bajas desde el 10 de octubre.

Los principales índices de Wall Street operan en verde durante la preapertura de este viernes. Las proyecciones optimistas de Apple y Amazon que se publicaron ayer después de la rueda ayuda que a que el mercado retome el optimismo, un día después de que los índices registraran su mayor caída en más de tres semanas .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 35%, el S&P 500 acompaña con +22% y el Dow Jones le sigue con +16,85%.

Las acciones de Amazon suben un 12,7% en la previa después de que la empresa pronosticara unas ventas trimestrales superiores a las estimaciones , gracias al aumento de sus ingresos por servicios en la nube, que registraron su ritmo más rápido en casi tres años . Por su parte, Apple sube 1,8%, ya que sus previsiones para las ventas de iPhone y los ingresos generales del trimestre navideño superaron las expectativas de Wall Street .

Con seis de las empresas que miembro de las "Siete Magníficas" , excepto Nvidia , habiendo presentado sus resultados trimestrales, los inversionistas pudieron ver lo agresivamente que las grandes tecnológicas están invirtiendo en inteligencia artificial .

Siete magnificas Las "Siete Magníficas" están compuestas por Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Meta y Nvidia.

El grupo, que representa aproximadamente el 35% del peso del S&P 500, tiene previsto invertir miles de millones en chips y centros de datos para impulsar sus ambiciones en materia de inteligencia artificial. Sin embargo, esta ola de gastos ayer asustó a los mercados, en medio de crecientes preocupaciones de que el auge de la IA se convierta en una burbuja.

El jueves, el S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mayores caídas diarias desde el 10 de octubre, y el índice de referencia cerró en su nivel más bajo en más de una semana. Las acciones de Microsoft y Meta lideraron las pérdidas después de que sus previsiones apuntaran a mayores gastos relacionados con la IA, lo que avivó las preocupaciones sobre si esas inversiones pueden sostener el crecimiento a largo plazo.

Los mercados de Asia y Europa

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,38%. El dato más importante en el viejo continente fue la publicación de la inflación de la Eurozona. Si bien el IPC estuvo en línea con lo esperado, con 2,1% interanual en octubre, la inflación subyacente no: fue de 2,4%, cuando se la proyectaba en 2,3%.

A nivel local, los retrocesos también son generalizadas: el DAX alemán cae 0,36% y el CAC francés acompaña con -0,34%. Por fuera del bloque europeo, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,54%.

En Asia, la situación es mixta. En China, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 1,43%, similar a la bolsa de Shanghái (-0,81%). Mientras, el Nikkei 225 japonés se disparó 2,25%, impulsado por el aumento de la inflación y las expectativas de subidas de tipos de interés por parte del Banco de Japón.