¿Se rompe la racha? Bitcoin cierra octubre a la baja por primera vez desde 2017







La principal criptomoneda retrocede 5% en el mes ante las tensiones geopolíticas y la incertidumbre monetaria generada por la Fed. Ethereum y las altcoins tampoco logran escapar a las caídas generalizadas en el sector.

Entre los factores que incidieron en el desempeño negativo del bitcoin se cuentan las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y Europa del Este. Kaboompics.com

Las criptomonedas intentan sostener posiciones en este cierre semanal y mensual. Bitcoin (BTC) opera en torno a los u$s109.860 tras subir 1,2% en las últimas 24 horas, en tanto que Ethereum (ETH) recupera 0,5% y se consolida en los u$s3.800, según Binance.

El panorama es mixto para las altcoins. XRP, con una suba del 0,4%, recupera la posición de tercera criptomoneda más importante tras las últimas caídas de Binance Coin (BNB), que baja 2,1%. Por su parte, Solana (SOL) baja 0,7%, Cardano (ADA) retrocede 1,3%, mientras que Dogecoin (DOGE) aumenta 0,5%.

Embed Se terminó el "Uptober" El precio del bitcoin está cerrando octubre de 2025 en terreno negativo, lo que interrumpe una racha positiva de seis años consecutivos en los que este mes solía registrar rendimientos alcistas, fenómeno bautizado como "Uptober" en el ambiente cripto.

En octubre, el rendimiento del bitcoin se ubica en torno al -5,6%, en marcado contraste con los aumentos registrados entre 2018 y 2024. Para revertir esta caída, la moneda digital debería cerrar la jornada por encima de los u$s114.000, algo improbable dada su cotización actual.

Presión geopolítica y monetaria Entre los factores que incidieron en el desempeño negativo del bitcoin se cuentan las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y Europa del Este, así como la incertidumbre macroeconómica derivada de las nuevas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Si bien el banco central estadounidense cumplió con los pronósticos al bajar las tasas de interés y anunciar el final de la reducción de su balance. Sin embargo, la sorpresa negativa llegó en la conferencia de prensa posterior del presidente Jerome Powell, quien dejó en claro que el mercado se equivocaría si da por seguro un nuevo recorte en diciembre. Powell también habló sobre las crecientes "discrepancias" en el seno del banco central respecto de una mayor flexibilización monetaria, así como del efecto que el cierre de Gobierno está teniendo en la economía y en la propia Fed. Cabe señalar que, debido a este cierre, el banco central apenas ha contado con datos económicos oficiales para orientar su política monetaria. "Si hay un alto grado de incertidumbre, entonces eso podría ser un argumento a favor de la cautela al tomar medidas", subrayó Powell.

Temas Bitcoin

Criptomonedas

Ethereum