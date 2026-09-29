Un argentino fue capturado en Ucrania tras ser reclutado para combatir con el ejército ruso

Roberto Yamil Ibrahim viajó a Rusia por una propuesta laboral y terminó incorporado a su ejército. Tras ser herido, fue capturado por fuerzas ucranianas.

Roberto Yamil Ibrahim , un argentino de 37 años y padre de dos hijos, fue capturado por las fuerzas ucranianas luego de viajar a Rusia atraído por una oferta laboral publicada en Facebook y terminar incorporado a su ejército. Actualmente permanece en un campo de prisioneros de guerra junto con otros combatientes extranjeros.

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Según la información difundida por el proyecto ucraniano “Quiero Vivir” , Ibrahim es el primer ciudadano argentino presentado como prisionero de guerra durante el conflicto. Su historia comenzó en abril de 2026, cuando respondió a una publicación que prometía un trabajo relacionado con logística en el Ministerio de Defensa ruso y una paga de u$s20.000 .

Tras completar una solicitud, fue agregado a un grupo de WhatsApp utilizado para organizar el traslado de latinoamericanos. Como no tenía pasaporte , el reclutador gestionó la documentación, el visado y los pasajes para concretar el viaje.

“ Te mandan a morir prácticamente, no es lo que parece en internet ”, relató posteriormente Ibrahim en un video difundido en redes sociales.

Ibrahim viajó con escalas en Roma y Estambul y llegó a Moscú el 11 de abril. Allí fue recibido por otro reclutador junto con ciudadanos de Colombia, Perú y México que también habían sido convocados para incorporarse a las fuerzas rusas.

El grupo fue trasladado a un centro de entrenamiento en la región de Vorónezh. En mayo, el argentino fue enviado al frente de Lyman e incorporado al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados.

El 6 de julio, Ibrahim resultó herido durante una batalla y permaneció internado cerca de tres semanas. Según “Quiero Vivir”, volvió a una unidad militar antes de recibir el alta médica definitiva.

Luego fue incorporado al 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, dentro de un grupo integrado por soldados que ya habían sufrido heridas durante los enfrentamientos.

Fue capturado en Ucrania

A mediados de agosto, las fuerzas ucranianas capturaron al argentino y lo trasladaron a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece junto con otros extranjeros que habían integrado las filas rusas.

El caso fue difundido por “Quiero Vivir”, una iniciativa ucraniana vinculada al Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra. El programa brinda información y asistencia a soldados rusos que buscan rendirse y abandonar el combate.