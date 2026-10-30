Alerta amarilla por tormentas en la Ciudad: esperan lluvias fuertes y granizo esta noche

El aviso anticipa ráfagas intensas y abundante caída de agua en períodos cortos. Los acumulados podrían superar los 50 milímetros de manera puntual.

El SMN advirtió por tormentas localmente fuertes en la Ciudad durante la noche de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires durante la noche de este viernes 30 de octubre . Tras una jornada marcada por la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aviso anticipa lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

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Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente . Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros , que podrían superarse de manera puntual.

Durante la mañana, el organismo también había informado advertencias por tormentas para Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el noreste de la provincia de Buenos Aires , con posibles fenómenos de características similares.

El pronóstico difundido este viernes anticipó temperaturas de entre 16°C y 23°C para el AMBA, en una jornada con lluvias y tormentas.

El sábado se espera una mejora en el AMBA, aunque las tormentas podrían regresar el domingo por la tarde.

Para el sábado , se espera una pausa en las precipitaciones, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C . Podrían registrarse neblinas durante la madrugada, mientras que el resto del día tendrá cielo parcialmente nublado.

La inestabilidad podría regresar el domingo, cuando se prevén tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%. Las temperaturas oscilarán entre 15°C y 23°C.

Hacia el comienzo de la próxima semana, las mínimas se ubicarían entre los 12°C y los 16°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 26°C.

Qué significa la alerta amarilla y qué precauciones tomar

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Esto no implica que las tormentas tengan la misma intensidad en todos los barrios ni durante todo el período alcanzado por el aviso.

Ante estas condiciones, el Gobierno porteño recomienda:

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

a través de los canales oficiales. No sacar la basura y limpiar con anticipación los desagües.

Evitar circular por zonas inundables o calles anegadas.

No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caer.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, siempre que pueda hacerse de manera segura.

Para emergencias, la Ciudad dispone de la línea 103. También se puede llamar al 911 ante una situación de peligro.