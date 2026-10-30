El Gobierno de Córdoba confirmó que este viernes 30 cobran los jubilados, pensionados y retirados provinciales

Depósitos previstos para beneficiarios previsionales coincidirán con los efectivos de seguridad; las demás áreas tendrán turnos posteriores.

El Gobierno de Córdoba confirmó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de octubre para los jubilados , pensionados y retirados provinciales. Según el calendario, los depósitos para el sector pasivo se realizarán este viernes 30 de octubre .

La jornada también marcará el inicio del esquema de acreditaciones para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial . El calendario se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre y contempla distintas fechas según el organismo, el escalafón y la función que desempeña cada agente estatal.

La primera fecha del cronograma será el viernes 30 de octubre , cuando se acreditarán las jubilaciones y pensiones correspondientes al período mensual. La medida alcanza a los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que recibirán sus haberes en una misma jornada.

Los beneficiarios previsionales de Córdoba se preparan para una nueva jornada de acreditaciones correspondiente al calendario mensual.

El esquema establece que los depósitos continuarán durante los primeros días de noviembre para los trabajadores activos. En total, el calendario contempla cuatro jornadas de acreditación, distribuidas entre el viernes 30 de octubre y el miércoles 4 de noviembre. El detalle de las fechas posteriores es el siguiente:

El primer grupo que recibirá sus haberes estará integrado por los jubilados y pensionados provinciales . Junto con ellos, el viernes 30 también cobrarán los efectivos de la Policía de Córdoba, los integrantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el personal del Servicio Penitenciario.

La inclusión de estos sectores en la primera jornada responde al esquema de liquidación establecido por la administración provincial. Así, el cronograma comienza con los beneficiarios previsionales y las fuerzas de seguridad, mientras que los demás organismos tendrán sus respectivas fechas durante la semana siguiente.

El esquema provincial contempla distintas fechas de pago para jubilados, pensionados y trabajadores de la administración pública. Magnific

Para los jubilados y retirados, esto significa que no deberán esperar al cierre del calendario general para acceder a sus ingresos. La fecha de pago es compartida por los distintos beneficiarios alcanzados por el régimen provincial, independientemente de que hayan desarrollado tareas en diferentes áreas de la administración pública.

Respecto de la disponibilidad del dinero, el organismo contempla el cobro a través de cajeros automáticos y las sucursales bancarias asignadas. Si el depósito no aparece reflejado inmediatamente, es recomendable revisar nuevamente la cuenta y consultar con la entidad bancaria antes de iniciar un reclamo.

Cómo consultar el recibo de sueldo digital a través de CiDi

Los jubilados, pensionados y retirados provinciales también cuentan con una alternativa digital para revisar la liquidación mensual. A través de Ciudadano Digital (CiDi) pueden consultar el recibo de haberes y verificar cómo está compuesto el importe que recibirán.

Para acceder al comprobante, deben ingresar al portal oficial de CiDi, iniciar sesión con su usuario y contraseña y seleccionar el servicio correspondiente a la Caja de Jubilaciones. Dentro de ese apartado se encuentra la sección de consultas y recibos de haberes. El procedimiento general es el siguiente:

ingresar a Ciudadano Digital

identificarse con el usuario y la contraseña registrados

buscar el servicio Caja de Jubilaciones

ingresar en la sección Beneficios y seleccionar la opción de recibos

y seleccionar la opción de recibos elegir el período que se desea consultar para visualizar la liquidación correspondiente

Una vez abierto el documento, el beneficiario puede revisar los distintos conceptos que integran el haber. El comprobante presenta información sobre los ingresos y las retenciones, lo que permite conocer cómo se conforma el monto final depositado.

Entre los datos disponibles aparecen los conceptos que suman al haber bruto y aquellos que representan descuentos. También se identifica el período liquidado y la información vinculada con el beneficio previsional.