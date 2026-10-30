Axel Kicillof y Carlos Sadir se reunieron en Jujuy y firmaron convenios de cooperación

El gobernador bonaerense viajó a la provincia con miras a reforzar su armado para 2027. Avanzó en acuerdos por Gobierno Digital, Trabajo y Empleo, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , se reunió este viernes en Jujuy con su par local, Carlos Sadir, con quien firmó convenios de cooperación, en el marco de una visita que el bonaerense realiza al distrito norteño para apuntalar su armado político con miras al 2027.

La agenda del exministro de Economía comenzó con un encuentro institucional con Sadir en la gobernación jujeña. Juntos firmaron convenios de cooperación en materia de Gobierno Digital, Trabajo y Empleo, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad.

De esta manera, Kicillof sumó una nueva foto con un mandatario de la órbita dialoguista, tal como ya había hecho con Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

"Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar: en democracia, pensar distinto no puede convertirnos en enemigos", comentó el primer magistrado tras el encuentro.

Aseguró, además, que durante la reunión encontraron muchas similitudes entre la realidad que atraviesa Jujuy y lo que está ocurriendo en nuestra Provincia : "La caída de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan las economías regionales están afectando a todo el país".

Por último, aseguró que las provincias están hermanadas, "porque cuando se perjudica a la producción del interior también se golpea a nuestra industria y al comercio: son muy pocos los sectores que se están salvando de esta crisis".

Posteriormente, el gobernador de PBA continuará su actividades con una hoja de ruta que combinará actividades proselitistas y productivas.

El itinerario incluye una visita al Centro De Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) y una reunión con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, en el Palacio Municipal, donde firmarán un convenio marco de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y el Municipio.

Por último, encabezará un acto en el Club Altos Hornos Zapla, con miras a reforzar su liderazgo en clave federal para disputar las elecciones presidenciales del año próximo.

Axel Kicillof sumó una nueva foto con un gobernador de la UCR.

La interna peronista

La llegada de Axel Kicillof a Jujuy se dio en el marco de una fuerte disputa en el seno del Partido Justicialista (PJ) local, que fue intervenido y actualmente se encuentra judicializado.

Precisamente Rivarola, uno de los anfitriones del bonaerense, es uno de los contendientes para quedarse con el control del sello. Del otro lado, pretende lo propio la senadora nacional Carolina Moisés, alineada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Este jueves, la Cámara Nacional Electoral (CNE) hizo lugar, por unanimidad, al recurso de la Lista N° 2 “Celeste y Blanca”, que encabeza el expresidente del partido Rubén Rivarola. También dejó sin efecto la resolución de primera instancia que la había dejado afuera de la competencia interna. Firmaron el fallo los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.

El fallo no consagra a nadie. Valida los reemplazos que hizo la Celeste y Blanca y devuelve el expediente al juez Hansen para que avance con la oficialización. Antes deberá verificar que los nuevos candidatos cumplan los requisitos del estatuto. Si alguno no pasa ese control, tendrá que correr la nómina con el mismo criterio de paridad que usó para habilitar a la lista de Moisés.

Axel Kicillof, en tanto, no desatiende la interna de la provincia de Buenos Aires. Un día antes de partir a Jujuy, el mandatario encabezó una reunión con 23 intendentes de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con quienes analizó el futuro de las PASO y la reelección de los jefes comunales, hoy trabadas por una ley de los tiempos de María Eugenia Vidal. Hubo duras críticas al gobierno de Javier Milei.

“Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”, fue una de las frases más escuchadas, según contaron a este medio algunos de los participantes. La tarea fundamental que se pusieron como objetivo es ganarle a Javier Milei y evitar otros 4 años más de "este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización".

Para evitar la reelección de Milei, evaluaron la situación política y el crecimiento del MDF, la estructura política que fundó Kicillof para apuntar su aspiración presidencial. “Son la columna vertebral de este movimiento”, les endulzó el oído a los intendentes el gobernador. Ellos insistieron con su pedido de habilitar la reelección comunal, hoy limitada a una sola. Para ello deberían aprobarlo en la Legislatura bonaerense, lo que implicaría negociaciones difíciles, más cerca de las elecciones.