El paraíso de Buenos Aires donde tenés que cruzar un túnel de 150 metros para descubrir refugio natural + Seguir en









Por fuera de los destinos más comunes para vacacionar en la provincia, se encuentra este increíble balneario.

La increíble playa de la costa Atlántica que no todos conocen. Imagen: Facebook Balneario Reta

La provincia de Buenos Aires tiene una enorme variedad de opciones para vacacionar más allá de los destinos playeros más populares como Mar del Plata o Pinamar. Entre sus rincones menos masivos, emergen localidades costeras con encanto propio, ideales para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes espectaculares sin multitudes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de esas joyitas es Reta, un balneario singular con kilómetros de playas vírgenes y un ícono curioso que lo distingue del resto: un túnel de 150 metros que conecta el centro del pueblo con la playa bajo los médanos. Un refugio natural perfecto para escapadas en familia o con amigos, combinando actividades al aire libre, descanso en el mar y experiencias únicas en un ambiente donde la calma y el paisaje son protagonistas.

Túnel de Reta El único balneario con un túnel que llega directamente a la playa. Imagen: Trippin Argentina Dónde se ubica Reta Reta es una localidad balnearia del partido de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, ubicada en el sur de la región pampeana sobre la costa del Mar Argentino. Se encuentra aproximadamente a 580 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y unos 89 km por ruta de la ciudad cabecera de Tres Arroyos.

En sus alrededores, a menos de 30 km, están otras localidades y puntos de interés como Claromecó, un balneario tradicional con servicios turísticos, y el área natural que sigue la línea costera del partido de Tres Arroyos, con playas extensas, médanos y espacios para actividades al aire libre.

Qué se puede hacer en Reta Una de las experiencias más distintivas de Reta es cruzar el túnel submedanal de 150 metros que atraviesa los médanos para desembocar directamente en la playa, un paseo curioso y pintoresco que se volvió parte del ritual veraniego local.

Las amplias playas de arena fina invitan a descansar, tomar sol, bañarse y contemplar el horizonte marino sin la presencia de grandes construcciones ni balnearios privados. También es un excelente lugar para caminar largas distancias a la orilla del mar, practicar deportes acuáticos o simplemente perderse en la naturaleza. Reta Tiene una de las playas más amplias de toda la Costa Atlántica. Imagen: Trippin Argentina El entorno natural incluye ecosistemas como la albufera —una laguna donde aguas dulces y saladas se combinan, ideales para el avistaje de aves al amanecer o al atardecer, además de opciones para quienes disfrutan de excursiones, pesca deportiva o explorar formaciones como la Cueva del Tigre en los alrededores. Cómo ir hasta Reta En auto particular desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido hacia Reta se hace principalmente por la Ruta Nacional 3 en dirección sur. Al llegar al partido de Tres Arroyos, se puede tomar el Camino Provincial 108-08 o bien desviar por la Ruta Provincial 72, siguiendo las señales hacia “Acceso a Reta” para completar el tramo final. El viaje en auto suele demandar alrededor de 6 a 7 horas, dependiendo del tránsito y las paradas en ruta, ofreciendo además la posibilidad de explorar otros balnearios y paisajes bonaerenses en el camino.