Wall Street prolonga las subas por tercera rueda al hilo a la espera del mensaje de la Fed

Esta podría ser la última conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, sin un sucesor nombrado, en medio de especulaciones de que el anuncio podría producirse esta semana.

Si bien el mercado no espera modificaciones en la tasa, los inversionistas estarán atentos a los dichos de Powell. NYSE

Los principales índices de Wall Street sube en la apertura de este jueves. De consolidarse esa tendencia a lo largo de la jornada, será la tercera rueda al hilo de incrementos, y con el Nasdaq y el S&P 500 en récords. El plato fuerte de la jornada será la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el discurso de su titular, Jerome Powell, que sigue bajo el asedio del presidente norteamericano, Donald Trump.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15%, ubicándose en su techo histórico, al igual que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, que aumenta 0,77%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones retrocede 0,12%.

Las acciones con mayores subas son F5 Networks (+7,6%), Seagate (+7,43%) y Starbucks (+6,60%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Skyworks (-13,04%) y Qorvo (-11,71%).

fed reserva federal powell.jpg Jerome Powell, titular de la Fed, hablará esta tarde. Federal Reserve El mercado no espera recortes de tasa y mira a Powell Si bien el consenso del mercado es que no habrá modificaciones en la tasa, los inversionistas estarán atentos a cualquier pequeño cambio en el lenguaje de la declaración actualizada del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo dentro de la Fed para fijar su política monetaria.

Además, esta podría ser la última conferencia de prensa de Jerome Powell sin un sucesor nombrado, en medio de especulaciones de que el anuncio podría producirse esta semana.

Si bien Kevin Waller y el asesor de la Casa Blanca, Kevin Hasset, no fueron oficialmente descartados por la Casa Blanca, Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, es el favorito de las encuestas en Wall Street para ser nominado por Trump. Las bolsas de Europa y Asia En el resto del mundo, la situación es mixta. En el viejo continente, el panorama es negativo: el Euro Stoxx retrocede 0,52%, mientras que a nivel local el DAX alemán cae 0,57% y el CAC francés se desploma 1,17%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,45%. En Asia, al contrario. En China, el Hang Seng de Hong Kong se disparó 2,58%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,27%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,69% y Nikkei 225 japonés aumentó apenas 0,05%.