28 de enero 2026 - 11:46

Wall Street prolonga las subas por tercera rueda al hilo a la espera del mensaje de la Fed

Esta podría ser la última conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, sin un sucesor nombrado, en medio de especulaciones de que el anuncio podría producirse esta semana.

Si bien el mercado no espera modificaciones en la tasa, los inversionistas estarán atentos a los dichos de Powell. 

NYSE

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15%, ubicándose en su techo histórico, al igual que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, que aumenta 0,77%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones retrocede 0,12%.

Informate más

Las acciones con mayores subas son F5 Networks (+7,6%), Seagate (+7,43%) y Starbucks (+6,60%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Skyworks (-13,04%) y Qorvo (-11,71%).

Jerome Powell, titular de la Fed, hablará esta tarde.

El mercado no espera recortes de tasa y mira a Powell

Si bien el consenso del mercado es que no habrá modificaciones en la tasa, los inversionistas estarán atentos a cualquier pequeño cambio en el lenguaje de la declaración actualizada del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo dentro de la Fed para fijar su política monetaria.

Además, esta podría ser la última conferencia de prensa de Jerome Powell sin un sucesor nombrado, en medio de especulaciones de que el anuncio podría producirse esta semana.

Si bien Kevin Waller y el asesor de la Casa Blanca, Kevin Hasset, no fueron oficialmente descartados por la Casa Blanca, Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, es el favorito de las encuestas en Wall Street para ser nominado por Trump.

Las bolsas de Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es mixta. En el viejo continente, el panorama es negativo: el Euro Stoxx retrocede 0,52%, mientras que a nivel local el DAX alemán cae 0,57% y el CAC francés se desploma 1,17%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,45%.

En Asia, al contrario. En China, el Hang Seng de Hong Kong se disparó 2,58%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,27%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,69% y Nikkei 225 japonés aumentó apenas 0,05%.

