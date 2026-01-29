Más presión sobre la Fed: Donald Trump tildó a Jerome Powell de "imbécil" y exige las tasas "más bajas del mundo" + Seguir en









El mandatario estadounidense volvió a cargar contra el presidente de la Fed, luego de que ayer anunciara que la política monetaria se mantendría sin cambios. Aseguró que, por la recaudación por los aranceles, EEUU debería tener tasas "sustancialmente más bajas".

Se trata de un nuevo episodio de la guerra abierta de la Casa Blanca contra la política monetaria de la Fed.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este jueves contra Jerome Powell, titular de la Reserva Federal (Fed), por la decisión de mantener inalteradas las tasas de interés. A través de su red social Truth Social, el mandatario exigió una reducción "sustancial" de las tasas y apuntó que el país norteamericano debería tener "las más bajas del mundo".

En un extenso posteo en su red social, Trump, que apodó a Powell como "Demasiado Tarde", lo acusó de "perjudicar al país y su seguridad nacional" al sostener los niveles actuales de tasas de referencia. Los cuestionamientos llegaron apenas 24 horas después de que la Fed ratificara su política monetaria sin modificaciones.

El inquilino de la Casa Blanca consideró que "no existe absolutamente ninguna razón" para mantener las tasas en su nivel vigente, sobre todo porque "incluso este imbécil admite que la inflación ya no representa un problema o una amenaza". Según Trump, las altas tasas le están costando a la economía estadounidense "cientos de miles de millones de dólares anuales" en gastos de intereses que calificó de "totalmente innecesarios e injustificados".

donald trump Trump inició una investigación judicial contra Powell por una supuesta malversación de fondos. El vínculo entre los aranceles y las tasas En su argumentación, Trump vinculó su estrategia arancelaria con el reclamo de tasas más bajas. Señaló que "debido a las vastas cantidades de dinero que ingresan al país por los aranceles", Estados Unidos debería liderar el ranking mundial con las tasas más competitivas.

El presidente describió a otros países como "máquinas de efectivo que pagan bajos intereses" y que lucen "elegantes, sólidos y de primera, solo porque Estados Unidos se lo permite". Trump aseguró haber sido "muy amable, bondadoso y gentil" con las naciones del mundo en materia comercial, pero advirtió que "con un simple giro de pluma" podrían entrar "miles de millones de dólares más" a las arcas norteamericanas.

Para cerrar su mensaje, Trump sostuvo que "los aranceles han vuelto a hacer a Estados Unidos fuerte y poderoso" y reiteró su exigencia para que la Reserva Federal "reduzca sustancialmente las tasas de interés, ¡AHORA!".