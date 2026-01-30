Donald Trump anuncia hoy a su candidato para presidir la Fed: Kevin Warsh es el favorito

Warsh, exgobernador de la entidad, emerge como el favorito en un contexto de fuertes presiones por parte de la Casa Blanca para limitar la independencia del banco central estadounidense.

Kevin Warsh es conocido por su paso por la Fed durante la crisis financiera de 2008 y sus contactos tanto con Wall Street como con el círculo cercano de Trump.

Se espera que el presidente norteamericano, Donald Trump , anuncie a su candidato para encabezar la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) este viernes, con la mayoría de los pronósticos apuntando al exgobernador del organismo , Kevin Warsh , como reemplazo a Jerome Powell .

La agencia Bloomberg informó que Warsh será el elegido, mientras que una fuente al tanto del asunto reveló a Reuters que el candidato se reunió con Trump en la Casa Blanca el jueves. El candidato, de 55 años, ya se habría reunido con Trump en la Casa Blanca , según confirmó más tarde la prensa internacional.

Durante su primer mandato, Trump había descartado a Warsh en favor de Powell , una decisión que lamentó públicamente cuando el actual presidente de la Fed se negó a recortar las tasas de interés con la velocidad y profundidad que el mandatario estadounidense exigía.

En esta ocasión, Trump hizo del respaldo a tasas más bajas uno de sus criterios explícitos para un candidato a presidente de la Fed . Warsh , al igual que las otras tres personas identificadas por funcionarios de Trump como finalistas, sostuvo en reiteradas ocasiones que la Fed debería estar bajando las tasas más de lo que lo ha hecho.

Warsh fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011 y cuenta con experiencia en Wall Street , incluyendo un rol como socio en la oficina que administra la fortuna del gigante inversor Stanley Druckenmiller , y lazos familiares con Ron Lauder , un importante partidario de Trump .

Durante su paso por el banco central norteamericano, fue el principal enlace del entonces presidente de la Fed, Ben Bernanke, con Wall Street durante la crisis financiera de 2008 y un defensor clave de una política monetaria más restrictiva.

Sin embargo, durante los últimos meses ha dado un giro y ha respaldado públicamente las presiones de Trump al organismo. En este sentido, ha criticado a la Fed por subestimar el potencial antiinflacionario del crecimiento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial.

Además, Warsh viene reclamando un cambio de régimen en el banco central, buscando, entre otras cosas, un balance más reducido de la Fed, un objetivo que entra en contradicción con la preferencia de Trump por una política monetaria más laxa.

Por ese motivo, y en caso de ser electo, Warsh estará bajo intenso escrutinio para demostrar su independencia de la Casa Blanca.

Trump pone más presión sobre la Fed

Reserva Federal EEUU.jpg El mandato de Jerome Powell como presidente termina en mayo.

La nominación de Trump del sucesor de Powell, que debe ser confirmada por el Senado, llega en medio de esfuerzos presidenciales sin precedentes por ejercer control sobre la Fed.

Los esfuerzos del republicano incluyen un intento de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, en un caso que ahora está ante la Corte Suprema, y una investigación del Departamento de Justicia por supuesta malversación de fondos en remodelaciones edilicias que, según Powell, forma parte de un intento de intimidar a la Fed.

El mandato de Powell como presidente termina en mayo, y él ha evitado confirmar si dará el paso de permanecer como Directorio de Gobernadores de la Fed, mandato que expiraría en 2028.

Hacerlo negaría a Trump otro puesto vacante por llenar y complicaría el liderazgo del nuevo presidente de la entidad, aunque también traería tranquilidad para los inversores que abogan por la independencia del banco central respecto a la Casa Blanca, una característica que tradicionalmente es considerada clave para su función de combatir la inflación.