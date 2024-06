Dura advertencia de JPMorgan: el S&P 500 caerá 23% a fin de año

“Existe una clara desconexión entre el enorme aumento de las valoraciones de las acciones estadounidenses y el ciclo económico”, escribieron los estrategas, agregando que el alza del 15% del S&P 500 en lo que va del año no está justificada, dadas las decrecientes proyecciones de crecimiento.

“Existe el riesgo de que en los próximos trimestres se produzca una situación opuesta a las expectativas esperanzadoras, en la que el crecimiento se desacelere, la inflación se mantenga firme y las tasas a largo plazo no bajen bruscamente”.

Los analistas recomendaron elegir activos más conservadores

JPMorgan: riesgo de caída en las acciones bancarias

Los estrategas de JPMorgan destacan entre los megabancos de Wall Street a la hora de señalar el riesgo de una gran venta de acciones estadounidenses. Sus homólogos de empresas como Goldman Sachs Group Inc., Citi Group Inc. y Bank of America Corp. han aumentado sus objetivos para el S&P 500 de forma sostenida este año. Y Mike Wilson, estratega de Morgan Stanley, que el año pasado coincidió con Kolanovic en sus predicciones bajistas, dejó de emitir este tipo de advertencias.

Kolanovic se ha equivocado en ocasiones anteriores, como cuando fue alcista en 2022 y el S&P 500 cayó un 19%, o mantuvo una visión bajista en 2023 y el índice de referencia se disparó un 24%. Ahora ve el optimismo en torno a las acciones con escepticismo, ya que dice que los principales indicadores económicos se están estancando y los consumidores están mostrando signos de angustia.

Además, según Kolanovic, la Reserva Federal podría realizar menos recortes de tasas de los que espera el mercado, lo que presionaría aún más la economía y las valoraciones de las acciones en el segundo semestre del año.

Hasta el jueves, el S&P 500 había registrado 31 récords de cierre este año. Una de las claves ha sido el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, que ha impulsado las alzas de las mayores acciones del mercado.

Kolanovic recomienda a los inversionistas diversificar aumentando la exposición a valores defensivos “anti-momentum” como servicios públicos, bienes de consumo básico, salud y dividendos.

Resiliencia “subestimada” en las tecnológicas

Reconoció que “subestimaba la resiliencia” de las empresas tecnológicas de megacapitalización en términos de momentum de precios y crecimiento de ganancias. Pero advirtió que el grado de acumulación en esas acciones y la concentración del liderazgo del mercado se encuentran en “extremos de varias décadas”.

Sin la influencia de las 20 mayores acciones del índice, el S&P 500 estaría en torno al nivel de 4.700, estima JPMorgan. Los estrategas dicen que sería necesario revisar al alza las proyecciones de ganancias para que continúe la fortaleza del grupo, algo que consideran un “desafío”. Esperan que los analistas de Wall Street revisen a la baja sus estimaciones después de los resultados del segundo trimestre.

“Si bien es difícil calcular el momento de los cambios de tendencia y las rotaciones, somos de los que creen que los movimientos hiperbólicos en los precios y el sentimiento se corrigen violentamente con más frecuencia que con menos cuando la exuberancia sigue su curso y los mayores inversionistas institucionales han terminado de perseguirlos”, señaló Kolanovic.