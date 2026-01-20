Renunció el presidente de Bulgaria en medio de una grave crisis política y en la antesala de nuevas elecciones

Rumen Radev dejó su cargo y abrió un escenario inédito en la historia poscomunista del país, atravesado por inestabilidad política, protestas y sucesivos fracasos para formar gobierno.

El presidente de Bulgaria , Rumen Radev, presentó su renuncia ante el Tribunal Constitucional este martes, una decisión sin precedentes desde el fin del comunismo. La dimisión se produce en un contexto de profunda crisis política , con el país encaminado a su octava elección parlamentaria desde 2021 tras la caída del último gobierno.

El anuncio fue realizado este lunes por Radev, dirigente de orientación izquierdista y exgeneral de la Fuerza Aérea, a través de un discurso televisado. Allí confirmó que formalizará su dimisión este martes, en momentos en que Bulgaria -miembro de la Unión Europea y de la OTAN- atraviesa una prolongada parálisis institucional.

“La batalla por el futuro de nuestra patria está por delante, y creo que la enfrentaremos juntos con todos ustedes: los dignos, los inspirados y los inquebrantables. ¡Estamos listos. Podemos, y lo lograremos! ”, afirmó el mandatario, según la televisión pública BNT. En el mismo mensaje, pidió disculpas a la ciudadanía “por lo que no pude lograr”, aunque aseguró que mantiene la convicción de que el país alcanzará sus objetivos.

Radev ocupa la presidencia desde 2016 y fue reelecto en 2021 . Su salida coincide con crecientes especulaciones sobre una eventual creación de un nuevo partido político. De acuerdo con un sondeo del instituto Alpha Research, cerca del 40% de los búlgaros considera preferible que el país sea gobernado por una fuerza nueva , y una agrupación encabezada por Radev podría captar hasta la mitad de ese electorado, mientras el resto se distribuiría entre partidos nacionalistas y euroescépticos.

Durante su mandato, el presidente mantuvo una relación de fuerte confrontación con el líder del partido GERB, Boyko Borissov, y con el empresario y político Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido y señalado por amplios sectores como símbolo de la captura del Estado. El respaldo electoral de GERB se fue erosionando en cada elección, en un contexto marcado por escándalos de corrupción y gobiernos de coalición frágiles.

La crisis política se profundizó tras las protestas anticorrupción masivas del mes pasado, que derivaron en la renuncia del gobierno encabezado por Rosen Zhelyazkov. El detonante fue un proyecto de presupuesto cuestionado por favorecer a élites vinculadas a prácticas corruptas. Desde entonces, los intentos por conformar un nuevo gabinete fracasaron, empujando al país a otra convocatoria electoral.

Quién asumirá la presidencia de Bulgaria

Según la Constitución búlgara, la vicepresidenta Iliana Yotova, exeurodiputada socialista, asumirá la presidencia de manera interina una vez que la renuncia sea ratificada. Deberá convocar a elecciones anticipadas y designar a un primer ministro provisional, mientras el Tribunal Constitucional evalúa la dimisión, sin un plazo establecido para resolver.

El escenario político búlgaro también se vio atravesado por la guerra en Ucrania y el debate en torno a la adopción del euro, finalmente implementado el 1 de enero. En ese contexto, Radev fue criticado en Bruselas por posturas consideradas cercanas al Kremlin, al oponerse a sanciones contra Rusia y al envío de ayuda militar a Ucrania, bajo el argumento de que solo beneficiaría a “belicistas”. También impulsó la idea de un referendo sobre la moneda única.

El futuro de Radev sigue abierto. Aunque no confirmó formalmente la creación de un partido, sostuvo recientemente que Bulgaria necesita una fuerza política capaz de “unir a todos los demócratas, de izquierda y derecha”, con el objetivo de garantizar elecciones justas y un desarrollo democrático pleno.