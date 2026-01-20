Una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta 56 y obligó a interrumpir el tránsito rumbo a la Costa + Seguir en









El piloto resultó ileso y la circulación fue normalizada luego de un operativo preventivo de Seguridad Vial.

La avioneta quedó parcialmente sobre la calzada de la Ruta 56 tras realizar un aterrizaje de emergencia. Infobae

Un aterrizaje de emergencia de una avioneta sorprendió este martes al mediodía a los automovilistas que circulaban por la Ruta Provincial 56, uno de los principales accesos a la Costa Atlántica bonaerense. El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 35, en el tramo que conecta General Conesa con General Madariaga, y no dejó personas heridas.

Según se informó, la aeronave presentó un desperfecto mecánico durante el vuelo, lo que obligó al piloto a realizar una maniobra de descenso sobre la cinta asfáltica alrededor de las 12:15. Tras el aterrizaje, parte de la avioneta quedó sobre uno de los carriles, lo que generó demoras y obligó a interrumpir parcialmente la circulación.

Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que patrullaban la zona, intervinieron de inmediato para asistir al piloto y desplegar un operativo de señalización y ordenamiento del tránsito. El hombre, de 51 años, se encontraba consciente, no sufrió lesiones y contaba con la documentación y habilitaciones correspondientes para la aeronave.

avioneta-- La avioneta realizaba un trayecto entre la localidad bonaerense de Cañuelas y el aeródromo de Villa Gesell cuando se detectó la falla. La falta de señal telefónica en ese sector de la ruta complicó inicialmente las comunicaciones, aunque el dispositivo de emergencia permitió contener la situación sin mayores inconvenientes.

El tránsito quedó detenido por el aterrizaje de la aeronave En un primer momento, el tránsito fue completamente detenido. Luego, la aeronave fue desplazada hacia la banquina, lo que permitió habilitar parcialmente la circulación hasta que, minutos más tarde, el paso quedó normalizado en su totalidad.

Desde la ANSV señalaron que la intervención formó parte de los operativos preventivos que el organismo despliega durante la temporada de verano en rutas y accesos a destinos turísticos. Estos controles incluyen patrullajes permanentes, asistencia ante emergencias y fiscalización del tránsito, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad vial. Las autoridades confirmaron que el incidente fue controlado sin consecuencias personales ni materiales de gravedad y que la circulación quedó restablecida con normalidad en el corredor vial.

