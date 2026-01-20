La esposa de Julio Iglesias rompió el silencio tras las acusaciones por agresiones sexuales + Seguir en









El artista hizo una publicación en redes sociales desestimando las acusaciones en su contra y Miranda Rijnsburger, su pareja hace 35 años, respondió con un comentario.

Julio Iglesias junto a su esposa, Miranda Rijnsburger.

En los días posteriores a las denuncias contra Julio Iglesias por agresión sexual, Miranda Rijnsburger, su pareja hace 35 años, rompió el silencio y ratificó su apoyo al artista español a través de su cuenta de Instagram. "A tu lado siempre", declaró la modelo.

El mensaje llegó como comentario a la publicación que había hecho el propio Julio Iglesias desestimando las denuncias en su contra. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad", escribió el cantante, que recibió el respaldo de su esposa.

Rijnsburger y el artista están en pareja desde 1991. Se conocieron en el aeropuerto de Yakarta, cuando la modelo tenía 25 años, y desde entonces el vínculo fue creciendo. A lo largo de los años, la mujer mantuvo un bajo perfil y acompañó al músico durante toda su carrera. Tienen cinco hijos en común: Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo.

Si bien siempre evitó la vida pública, en medio del escándalo que rodea a Iglesias por acusaciones de agresiones sexuales, abusos y humillaciones de dos exempleadas, Rijnsburger decidió romper el silencio y salir a apoyar a su esposo públicamente. Él respondió con un like al comentario.

El detalle de la denuncia contra Julio Iglesias Julio Iglesias fue acusado por dos extrabajadoras de sus mansiones de agresiones sexuales, acoso y abuso de poder.

Las mujeres, que trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta en sus casas de República Dominicana y Bahamas en 2021, relataron situaciones de control extremo, tocamientos no consentidos, insultos y presiones para mantener relaciones sexuales con el artista, que entonces tenía 77 años. Según los testimonios, recogidos en una investigación periodística de eldiario.es con Univision Noticias que se extendió durante tres años, las trabajadoras vivieron bajo un clima de miedo constante, vigilancia permanente y amenazas de despido. La más joven de las denunciantes tenía 22 años al momento de los hechos.