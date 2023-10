EEUU impone sanciones a la red financiera de Hamas y a sus líderes clave

"El Tesoro de Estados Unidos tiene un largo historial de desarticulación eficaz de la financiación del terrorismo y no dudaremos en utilizar nuestras herramientas contra Hamas ", declaró en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las sanciones son penalizaciones financieras destinadas a bloquear el acceso a fondos depositados en Estados Unidos y a impedir que las personas y entidades en cuestión hagan negocios con personas y empresas estadounidenses.

El Secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que las sanciones están "dirigidas contra los terroristas de Hamas y su red de apoyo, no contra los palestinos".

"Hamas es el único responsable de la carnicería que sus militantes han infligido al pueblo de Israel, y debe liberar inmediatamente a todos los rehenes bajo su custodia", declaró Blinken. "Estados Unidos no cejará en el uso de todas las herramientas a nuestro alcance para desbaratar la actividad terrorista de Hamás".

Hamas: cómo se financia según Washington

El Departamento del Tesoro subrayó que Hamas recurre a donaciones de escasa cuantía, incluso a través de criptomonedas. La empresa de seguimiento de criptomonedas Elliptic afirmó que "en la medida en que Hamas ha utilizado criptomonedas en el pasado, se trata de una fuente de financiación relativamente pequeña y alternativa" y ha demostrado ser vulnerable a la detección y la interrupción.

La Casa Blanca aseguró que aún no ha descubierto información de que Irán, principal patrocinador financiero y militar de Hamás, estuviera directamente implicado en la operación múltiple del grupo armado, el mayor ataque contra Israel en décadas. Funcionarios estadounidenses han afirmado que sus servicios de inteligencia no demuestran un papel directo de Irán y no han culpado a Teherán.

Brian Nelson, subsecretario del Tesoro estadounidense para Terrorismo y Finanzas Ilícitas, declaró el martes en una conferencia de Deloitte contra el blanqueo de capitales que Estados Unidos está renovando sus planes de perseguir las corrientes de financiación de Hamás e hizo un llamamiento a los aliados estadounidenses y al sector privado para que hagan lo mismo o "prepárense para sufrir las consecuencias."

Antony Blinken.jpg Antony Blinken. AFP

"No podemos, y no lo haremos, tolerar que el dinero fluya a través del sistema internacional para la actividad terrorista de Hamas", dijo Nelson.

"Queremos asociarnos con todos los países y entidades financieras que estén dispuestos a poner fin a la financiación de Hamás", dijo, "pero en la medida en que alguna institución o jurisdicción no tome las medidas oportunas, deberá estar preparada para sufrir las consecuencias."

El líder del ala militar de Hamas, Mohammed Deif, dijo que el asalto a Israel del 7 de octubre era una respuesta al bloqueo de Gaza, que dura ya 16 años, a las incursiones israelíes en el interior de ciudades de Cisjordania durante el último año, al aumento de los ataques de colonos a palestinos y al crecimiento de los asentamientos, entre otras razones.

"Ya basta", dijo Deif, que no aparece en público, en el mensaje grabado. Dijo que el ataque era sólo el comienzo de lo que denominó Operación Tormenta de Al-Aqsa, y pidió a los palestinos desde el este de Jerusalén hasta el norte de Israel que se unieran a la lucha.