La sorpresa del Real Madrid: Rafael Nadal será parte de la Junta Directiva + Agregar ámbito en









El extenista español dejará de lado el deporte que lo llevó al estrellato y asumirá en el club del que es hincha, y en el que jugó su tío, Miguel Ángel, como nuevo representante de la directiva.

Rafael Nada será parte de la Junta Directiva del Real Madrid.

Rafael Nadal está muy cerca de empezar a formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. El próximo 21 de noviembre, el conjunto blanco llevará a cabo una Asamblea y elevará la propuesta a los socios, quienes tendrán que aprobar la decisión para que el extenista sea nuevo miembro.

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Sin ir más lejos, el Real Madrid lo comunicó en sus redes sociales para que comience a hacerse eco de la intención: ”En relación con dicho Orden del Día, la Junta aprobó por unanimidad someter a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria la siguiente propuesta: Ratificar el nombramiento de D. Rafael Nadal Parera como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid C. F., de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales”.

Rafa Nadal, del tenis al Real Madrid. Además, en la misma asamblea del 21 de noviembre, se tratarán varios temas de común interés del club, como informes del presidente Florentino Pérez, liquidación del presupuesto, memoria, balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club. En la misma línea, se evaluarán los ejercicios de las temporadas 2025/26, 2026/27 y 2027/28, en busca de saldar las dudas económicas del club a futuro.

En cuanto a Nadal, el Merengue lanzó en su web oficial la justificación del por qué buscan contar con él para la directiva: “Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo”, reconocieron.

Nadal pidiéndole una firma a Raúl González Blanco. Y agregaron: “Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”.

Nadal, y el orgullo de formar parte del Real Madrid El ganador de 92 títulos en el tenis, entre ellos 22 Grand Slam, se mostró muy emocionado en sus redes sociales cuando le tocó hablar sobre el vínculo que tiene con el Real Madrid, y sobre todo en cómo será su nuevo paso por la institución. En el comunicado en su cuenta de Instagram, escribió: “Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto entrar como parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, sentenció Nadal. Nadal y un nuevo rol empresarial. Luego de colgar la raqueta, el español de 40 años se dedicó a invertir en empresas y a continuar expandiendo su billetera en distintos lugares. Hasta el momento, se sabe que tiene el holding Aspemir, para llevar sus inversiones empresariales al mercado de Estados Unidos; desarrolla la cadena hotelera Zel, en alianza con Meliá Hotels International; lanzó su propio vino tinto llamado El Tenista, en colaboración con Viñas Familia Gil; y también tiene proyectos como la marca de suplementación NDL Pro-Health, el grupo de restaurantes Tatel, y el desarrollo inmobiliario Armani Residences Marbella.