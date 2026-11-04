Empleados de Comercio: el Gobierno homologó el aumento del 5,7% y el bono de $50.000

Trabajo ratificó el acuerdo para octubre-diciembre y las nuevas escalas. También se mantiene la suma de $120.000 pactada en la negociación anterior.

La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial de Comercio para el último trimestre de 2026.

La Secretaría de Trabajo de la Nación homologó el acuerdo salarial de los empleados de Comercio , que establece una suba del 5,7% para el trimestre octubre-diciembre de 2026 y un bono extraordinario de $50.000 . La aprobación era el paso pendiente después de la negociación entre el sindicato y las cámaras empresarias.

El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) , que conduce Armando Cavalieri, junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) .

La federación comunicó la homologación a sus seccionales de todo el país y remitió la disposición y las escalas salariales para su aplicación.

El bono extraordinario de $50.000 corresponde a todas las categorías y se divide en dos cuotas de $25.000 , previstas para octubre y noviembre. Por lo tanto, este mes contempla el segundo tramo del incremento y la segunda cuota del pago adicional.

Además, continuará abonándose durante los tres meses del acuerdo la suma de $120.000 establecida en la paritaria anterior.

Qué cambia con la homologación del acuerdo

La decisión de Trabajo ratifica el convenio y las escalas que habían acordado las partes. FAECYS notificó a los secretarios de sus seccionales que ya se había dictado la disposición correspondiente y les envió la documentación para su aplicación en los establecimientos comerciales.

El trámite administrativo también prevé que las partes presenten el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio, conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Al anunciar la paritaria, Cavalieri había señalado que la negociación buscó acompañar el poder adquisitivo y preservar el empleo, sin desatender las dificultades de la actividad. “En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, sostuvo.