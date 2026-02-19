Martín Demichelis está en negociaciones para convertirse en el nuevo técnico de Estudiantes + Seguir en









Con la inminente salida de Eduardo Domínguez del Pincha, la dirigencia del club comenzó a buscar a su reemplazante. Entre las opciones, aparece el exentrenador de River, quien no dirige desde mayo del año pasado tras su paso por el fútbol mexicano.

Martin Demichelis está en negociaciones para convertirse en el nuevo técnico de Estudiantes. @RiverPlate

Tras la confirmación de que Eduardo Domínguez dejará de ser el entrenador de Estudiantes luego del partido ante Sarmiento de Junín, la dirigencia del club activó de inmediato la búsqueda de su sucesor. En ese marco, la Comisión Directiva inició negociaciones con Martín Demichelis, principal candidato para convertirse en el nuevo director técnico del Pincha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La información fue revelada por el periodista Germán García Grova en redes sociales. “Martín Demichelis tiene negociaciones para convertirse en entrenador de Estudiantes”, afirmó uno de los especialistas en el mercado de pases del fútbol argentino. En ese sentido, su vínculo con José Sosa por su pasado en el Bayern Múnich y el nexo entre la Selección argentina y Juan Sebastián Verón aparecen como factores clave que podrían facilitar su llegada al club platense.

Demichelis tuvo su última experiencia como entrenador en mayo de 2025, cuando fue despedido de Rayados de Monterrey debido a los malos resultados obtenidos en el fútbol mexicano. En este paso dirigió 43 partidos, con un balance de 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas, sin conseguir títulos.

demichelis mexico.png Demichelis en Rayados de Monterrey dirigió 43 partidos, con un balance de 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas, sin conseguir títulos. En el fútbol argentino, el exdefensor logró tres títulos al frente de River: el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023, esta última precisamente ante Estudiantes, al que venció de manera agónica en la final.

En caso de no concretarse la llegada de Demichelis, surge como alternativa el nombre de Martín Palermo, surgido de la cantera de Estudiantes e ídolo indiscutido de la institución. Con 52 años, el exdelantero viene de dirigir al Fortaleza de Brasil, equipo con el que, pese a realizar una muy buena campaña, no logró evitar el descenso en el Brasileirao.

Eduardo Domínguez dirigirá este viernes en Estudiantes y se irá a Atlético Mineiro Eduardo Domínguez pateó el tablero este jueves, y se irá de Estudiantes luego de dirigir el partido contra Sarmiento. El exitoso director técnico del Pincha dejará el club luego de ganar 5 títulos, con un perfil bajo pero con una determinación enorme para ganar partidos importantes. La noticia que ya es un hecho, sacudió nuevamente al club Pincha Rata, en un libro de pases complejo. El técnico había estado muy cerca de dejar Estudiantes tras salir campeón en 2025, pero luego de negociar arduamente con Sebastián Verón (con el que no tiene buena relación) se quedó. Tan solo dos meses después, decidió pegar el portazo luego de la quinta fecha contra Sarmiento, en 1 y 57, seguramente relacionado con la salida de muchos futbolistas.

Temas Estudiantes