Elecciones a convencionales en Bariloche, el test que definirá el adelantamiento de las elecciones en Río Negro

En noviembre la ciudad elegirá a quienes serán los responsables de redactar una nueva Carta Orgánica municipal. Se destaca la alianza entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilnek. El resultado también incidiría en la conducción provincial de La Libertad Avanza.

El 1 de noviembre, la ciudad de Bariloche elegirá a los 15 convencionales titulares (y 15 suplentes) que integrarán la Convención Municipal Constituyente Actualizadora , el cuerpo encargado de revisar de manera integral la Carta Orgánica Municipal vigente desde hace dos décadas. La alianza entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck es, sin dudas, la de mayor peso institucional. La lista La Libertad Avanza expone una sociedad electoral entre libertarios y macristas que, según trascendió, tiene fecha de vencimiento y no necesariamente se replicará en 2027.

El sistema de votación será, como en los últimos comicios locales, la Boleta Única de Papel, y participarán del padrón tanto los argentinos empadronados como los extranjeros que completaron el trámite correspondiente. Según informó la Junta Electoral Municipal, el padrón rondará los 115.378 electores , de los cuales unos 1.724 son vecinos extranjeros habilitados . Para la jornada se prevén más de 300 mesas distribuidas en 23 circuitos y la convocatoria de alrededor de 630 autoridades de mesa.

El cierre de listas dejó un mapa político más fragmentado que el de la última elección a intendente, en 2023. En total se presentaron 13 fuerzas, entre alianzas, un partido provincial y agrupaciones vecinalistas:

Ninguna de las listas recibió impugnaciones u observaciones de parte de los apoderados, por lo que el proceso avanza sin sobresaltos hacia la oficialización definitiva, prevista para el 22 de septiembre. Dos días después, el 24, la Junta Electoral realizará el sorteo público que definirá el orden de las fuerzas en la boleta, cuyo modelo definitivo se conocerá el 22 de octubre.

La alianza entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck es, sin dudas, la de mayor peso institucional. Consultado sobre el armado conjunto entre su PUL y JSRN, Cortés transmitió confianza en el triunfo del oficialismo local y dijo que "la campaña se concentrará recién en los últimos quince días previos al comicio", priorizando hasta entonces la gestión de obras. El jefe comunal, en las mismas declaraciones a medios locales, remarcó que la multiplicidad de listas es una señal positiva de participación.

El resultado de esta alianza tiene una lectura que excede lo municipal porque Weretilneck confirmó que las elecciones a gobernador se realizarán dentro de una ventana de tres meses, entre abril, mayo y junio de 2027, y descartó tanto el invierno -por las condiciones climáticas- como el verano, por la superposición con la temporada turística en Bariloche y Las Grutas y con los ciclos de cosecha.

En esa hoja de ruta también pesan definiciones de gestión que el oficialismo busca capitalizar electoralmente, como la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que prevé comenzar a exportar petróleo desde Punta Colorada en el primer trimestre de 2027, y los resultados del traspaso a la órbita provincial de las rutas nacionales 22 y 151.

Sobre su propia continuidad, consultado en una rueda de prensa, el gobernador evitó despejar la incógnita al señalar que Juntos Somos Río Negro cuenta con numerosos dirigentes y líderes locales con capacidad de encabezar la fórmula, y no descartó que el candidato a gobernador en 2027 sea otro referente del espacio.

También anticipó el criterio con el que definirá a su compañero de fórmula, al rechazar que la elección del vicegobernador responda a razones de peso electoral de una ciudad, cuestiones geográficas o alianzas tácticas, y sostuvo que ambos integrantes de la fórmula deben representar un mismo proyecto de provincia. "El vicegobernador es el reemplazante natural del gobernador", sintetizó.

Un buen desempeño de la alianza PUL-JSRN en Bariloche, según trascendió, podría reforzar en el gobernador la decisión de anticipar los comicios provinciales dentro de esa ventana de abril a junio y, al mismo tiempo, alentarlo a replicar el esquema de alianza territorial ensayado en la ciudad turística en otros distritos, ya sea que Weretilneck busque la reelección o que la candidatura recaiga en otro dirigente de Juntos Somos Río Negro.

El exfiscal Martín Govetto encabeza la alianza que tiene como columna vertebral a La Libertad Avanza.

LLA, el PRO y una interna que llega hasta la Casa Rosada

Del otro lado, la lista La Libertad Avanza en Bariloche expone una sociedad electoral entre libertarios y macristas que, señaló, tiene fecha de vencimiento y no necesariamente se replicará en 2027. Detrás del armado que encabeza Martín Govetto aparece como principal articulador el senador Enzo Fullone, uno de los referentes de la Casa Rosada en Río Negro y uno de los nombres que se barajan para encabezar la candidatura a gobernador del espacio libertario.

El resultado de Bariloche también será determinante puertas adentro de LLA rionegrina. El partido provincial viene de meses de tensión por su conducción, con cuestionamientos hacia la diputada nacional Lorena Villaverde como presidenta partidaria y con intervenciones directas de referentes nacionales -como el armador Eduardo "Lule" Menem- para intentar destrabar el conflicto. Un desempeño adverso de la lista libertaria en la contienda barilochense podría precipitar un nuevo recambio en la conducción provincial del partido, con la Casa Rosada nuevamente como actor central en la resolución de la interna, en momentos en que LLA busca consolidar su estructura territorial de cara a la pelea por la gobernación.

Qué temas podrían cambiar en la Carta Orgánica

Aunque el contenido final quedará en manos de los convencionales que resulten electos, el Concejo Deliberante y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) han organizando talleres ciudadanos para relevar los ejes que debería contemplar la actualización del texto, vigente sin cambios desde 2007. En el primer encuentro, realizado en el exPuerto San Carlos, el trabajo se organizó en nueve mesas temáticas, entre las que se destacaron:

La planificación y el perfil del desarrollo urbano y económico de la ciudad, con eje en el ordenamiento territorial, la movilidad y el acceso al hábitat y la vivienda.

y el perfil del desarrollo urbano y económico de la ciudad, con eje en el ordenamiento territorial, la movilidad y el acceso al hábitat y la vivienda. El modelo de ciudad a mediano y largo plazo, pensando en cómo abordar los problemas estructurales de Bariloche.

a mediano y largo plazo, pensando en cómo abordar los problemas estructurales de Bariloche. Las políticas sociales.

El cuidado del ambiente y del patrimonio natural y cultural.

y del patrimonio natural y cultural. Las herramientas institucionales para que el Municipio funcione de manera más ágil, moderna, democrática y participativa, incluyendo mecanismos de participación y control ciudadano.

En la misma línea, algunas de las fuerzas que competirán en noviembre ya adelantaron sus propios ejes de campaña. Fuerza Bariloche, por caso, planteó que la reforma debería poner en el centro la participación ciudadana, la protección de los recursos naturales, el acceso a la vivienda y una planificación urbana que ordene el crecimiento poblacional de la ciudad. Un segundo taller ciudadano, previsto para el 14 de octubre, profundizará estos ejes antes de que los 15 convencionales electos se aboquen, ya en funciones, a redactar el texto definitivo.

De este modo, lo que a primera vista es una elección municipal -con eje en la reforma de una Carta Orgánica- funcionará en los hechos como un primer laboratorio de fuerzas para dos de los actores centrales de la política rionegrina rumbo a 2027.