Conflicto en Medio Oriente: aseguran que el hijo de Alí Jameneí fue nombrado líder supremo de Irán

El clérigo de 56 años reemplazará a su padre como la máxima figura religiosa del país. La tradición chií rechaza la lógica dinástica, por lo que su elección puede generar ruido al interior del régimen.

La Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo iraní, según reportó el medio de oposición Iran International. Se trata del segundo hijo del fallecido Alí Jameneí.

De 56 años, Mojtaba es un clérigo chiita de rango medio. Previo a la muerte de su padre a manos de Estados Unidos, era considerado ampliamente como un posible sucesor.

Mojtaba Jameneí es considerado desde hace años una figura de peso dentro del entramado político iraní, aunque sin exposición pública formal.

Diversos analistas coinciden en que ejerce influencia detrás de escena y mantiene lazos estrechos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) , la estructura militar más poderosa de Irán, así como con el Basij, la red paramilitar voluntaria asociada al régimen.

En el plano internacional, también arrastra antecedentes. En 2019 fue sancionado por Estados Unidos , en el marco de las medidas adoptadas por Washington contra figuras vinculadas al círculo cercano del Líder Supremo.

Los obstáculos para una sucesión dinástica

La República Islámica ha mantenido una postura crítica sobre el gobierno hereditario que regía en los tiempos del sha, por lo que la elección de Mojtaba puede generar ruido al interior del país.

La tradición clerical chií rechaza la lógica dinástica, particularmente en un sistema que surgió tras la Revolución Islámica de 1979, que precisamente derrocó a una monarquía. Pese a todo, se presentaba como la alternativa más lógica ante la crisis.