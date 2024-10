El cepo cambiario en Argentina: un obstáculo para el crecimiento que perdura

La economía argentina ha enfrentado durante más de una década una restricción cambiaria que parece haber quedado incrustada en su dinámica. Las opiniones sobre su efecto en el crecimiento económico difieren, pero los datos revelan una constante: el Producto Interno Bruto (PIB) no ha mostrado señales de expansión desde la reinstauración del cepo en 2011. La noción de que la economía no puede crecer bajo restricciones cambiarias es hoy debatida desde los más altos niveles del gobierno, un cambio discursivo que deja en clara la complejidad de su posible eliminación.

En una reciente entrevista televisiva, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hizo una afirmación que capturó la atención de muchos: “Se han comido el cuento de que la economía no puede crecer si no salís del cepo”. Esta declaración, inusual viniendo de un funcionario clave del gobierno, marca un giro con respecto a lo que se había sostenido en el pasado. Incluso el presidente de la Nación, Javier Milei, durante su presentación en el Consejo de las Américas en agosto de este año, aseguró que “es falso que no se pueda crecer con cepo”.