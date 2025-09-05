El dólar blue saltó $50 en la semana y alcanzó un récord de casi cinco meses







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue aumentó a $1.370 este viernes 5 de septiembre. Depositphotos

El dólar blue pegó un salto de $50 en la semana y alcanzó su récord nominal desde el 11 de abril. Sucedió en la previa de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA) marcada por una importante inestabilidad cambiaria y la intervención del Gobierno para contener el precio del oficial.

El informal subió $5 a $1.350 para la compra y a $1.370 para la venta este viernes 5 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El aumento semanal fue el más elevado desde comienzos de julio.

De este modo, la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en el 1,1%, mientras que la cotización terminó por debajo de los financieros, que se ubicaron por encima de los $1.380. Se estima que el Tesoro vendió cerca de u$s500 millones en el mercado oficial de cambios, a través del Banco Central (BCRA).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 5 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización bajó $7,50, a $1.355 tras la intervención oficial sobre el cierre de la rueda.

Valor del MEP hoy, viernes 5 de septiembre El dólar MEP cotiza a $1.380,44 y la brecha contra el mayorista es de 1,9%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 5 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.385,01, por lo cual la brecha es de 2,2%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.375,29, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.696, según Binance.