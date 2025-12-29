Beyoncé alcanzó el estatus de multimillonaria y es la quinta artista musical en superar los u$s1.000 millones + Seguir en









La cantante pop se une a su marido, Jay-Z , junto a Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna, en el club de los multimillonarios.

La artista estadounidense alcanzó la impactante cifra según la revista Forbes. @Beyonce

Beyoncé ahora es multimillonaria, lo que la convierte en la quinta artista musical en alcanzar este hito, según Forbes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cantante pop se une a su marido, Jay-Z, junto a Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna, en el club de los multimillonarios.

En los últimos años, Beyoncé ha cosechado un gran éxito. Su gira Renaissance World Tour de 2023 recaudó casi 600 millones de dólares. En 2024, lanzó el álbum country "Cowboy Carter", que se convirtió en la gira de conciertos más taquillera del mundo en 2025.

El camino de Beyoncé para llegar a ser multimillonaria Beyoncé fundó su propia compañía de entretenimiento, Parkwood Entertainment, en 2008. Según Forbes, Parkwood "gestiona su carrera y produce toda su música, documentales y conciertos, asumiendo la mayor parte de los costos de producción para captar más de la economía final".

La publicación económica añade: "En total, la gira Cowboy Carter recaudó más de 400 millones de dólares en venta de entradas, según Pollstar, y otros 50 millones de dólares en mercancía vendida en los conciertos, según estimaciones de Forbes. Y como Parkwood lo produjo todo, Beyoncé pudo asegurar mayores márgenes de beneficio. Combinando lo que ganó con sus giras con las ganancias de su catálogo musical y sus acuerdos de patrocinio este año, Forbes estima que obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo".

Forbes también mencionó otras fuentes importantes de ingresos que Beyoncé ha obtenido como solista, incluyendo aproximadamente 60 millones de dólares de Netflix por el documental de 2019 Homecoming: A Film by Beyoncé. Según informes, ganó otros 50 millones de dólares por su actuación en el entretiempo del primer partido de la NFL en Navidad de Netflix en 2024. El año anterior, produjo una película de concierto de su gira Renaissance World Tour y la distribuyó directamente a través de AMC, recaudando casi la mitad de los 44 millones de dólares que recaudó en taquilla mundial.

Temas Beyoncé

Forbes