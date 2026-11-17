Nacido en Chile y nacionalizado argentino, murió este martes a la madrugada a la edad de 66 años. Referente de los estudios de la cultura, el poder y la tecnología, deja para la posteridad una obra marcada por la lucidez, la libertad y el pensamiento crítico.

El sociólogo y ensayista Christian Ferrer falleció este martes a los 66 años en la Ciudad de Buenos Aires. Nacido el 22 de enero de 1960 en Santiago de Chile y nacionalizado argentino en plena crisis del 2001, se desempeñó como profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue investigador del Instituto Gino Germani. Sus colegas y amigos lo despidieron con una sentida carta.

A lo largo de su vida, Ferrer integró las revistas El ojo mocho, La caja y Artefacto. Fue además un estudioso del anarquismo y del pensamiento libertario, en el sentido originario de la palabra, dos temas en los que ahondó como pocos y que quedaron plasmados en libros como Cabezas de tormenta y Mal de ojo. Deja para la posteridad una obra marcada por la lucidez y la libertad.

Padre de un hijo, Simón, vivía en el barrio porteño de Almagro. Sus allegados informaron que padecía problemas cardíacos. Este jueves, de 10 a 21, será velado en Zucotti Hnos. (avenida Córdoba 5080). En tanto que el viernes a las 9 será inhumado en el Cementerio de la Chacarita.

Graduado de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, ejerció el cargo de titular de cátedra de la materia Seminario de Informática y Sociedad (también conocido como Informática y Sociedad o Técnica, Cultura y Sociedad) en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Era investigador del Instituto Gino Germani.

“Su voz. Sus ojos, sus manos, sus ideas deslumbrantes y flamígeras, que parecían brotar como lava del volcán de la sabiduría. Pero sobre todo su voz. Vamos a escuchar la voz de Christian, de nuestro maestro y amigo, hasta el fin de los tiempos , con ese tono suave y firme con el que nos dejó grabado, como si estuviéramos hechos, más que de carne y de barro, de cinta magnetofónica, que la vida universitaria era, antes que nada, una vida de amistad”, expresaron tras su partida Flavia Costa, Margarita Martínez, Shila Vilker, Ileana Stofelmacher, Julián Mónaco y Ximena Zavala, sus compañeros de cátedra.

Quienes trabajamos con Christian Ferrer escribimos estas palabras para despedirlo en Fsoc. Creemos que tiene sentido que lleguen más lejos, hasta ustedes. pic.twitter.com/KUQl3GtJtm — Margarita Martínez (@turquesazulada) November 17, 2026

"Para Christian -continuaron- la verdadera, única vida, era aquella sostenida sobre 'vínculos confiables', como solía decir. Lo universal de la universidad consistía, nos enseñó, en albergar todos esos temas y dolores que habían sido barridos bajo la alfombra del monumento de turno. Atención plena a los detalles, lealtad incondicional al hilo invisible que conecta la historia-su trama-- a través de escenas que parecen minúsculas, amor hacia toda forma de fragilidad: ese método nos transmitió".

Lo recordaron también como quien les inculcó la atención hacia las arquitecturas ocultas que reconfiguran los paisajes, la sospecha ante las modas terminológicas, el amor por las aulas y lo que sucede solo ahí. "Nos hizo una tribu anímicamente fuerte ante las desazones de muchos contextos que nos tocó atravesar. Nos hizo siempre conscientes del sentido y la fuerza de las palabras y de su poder para cambiar las vidas. Como a muchos de quienes leen, a nosotros nos la cambió para siempre. Estas palabras son un agradecimiento, una memoria y la esperanza de la perpetuación de los ecos de esa voz siempre con nosotros", cerraron.

El docente de la Facultad de Ciencias Sociales y diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, habló sobre el fallecimiento de Ferrer. “Hace un rato me enteré la triste noticia del fallecimiento de Christian Ferrer, con quien me tocó compartir distintas charlas y encuentros en el marco de la Carrera de Sociología de la UBA. Las más interesantes siempre fueron en los bares que rodeaban la mítica sede de MT. Hace un tiempo releyendo un viejo ejemplar de El Ojo Mocho me pregunté en qué andaría, ya que hacía tiempo que no lo cruzaba. Una parte de su legado son obviamente sus textos, otra sus clases. Otra, mil y una conversaciones, con apreciaciones siempre interesantes, aún cuando uno podía no estar de acuerdo. Un abrazo para sus afectos y compañeros”, expresó.

Hace un rato me enteré la triste noticia del fallecimiento de Christian Ferrer, con quien me tocó compartir distintas charlas y encuentros en el marco de la Carrera de Sociología de la UBA. Las más interesantes siempre fueron en los bares que rodeaban la mítica sede de MT. Hace… — Christian Castillo (@chipicastillo) November 17, 2026

Esteban Schmidt, periodista, escritor y docente, también lo despidió recordando unas palabras que escribió años atrás a propósito de su paso como estudiante en las clases de Ferrer. "Tuve el honor de ser alumno de Ferrer. Sus clases resultaban verdaderamente hipnóticas por el fraseo del docente y por su acento extraño, como proveniente de una geografía imaginaria, usaba el tu, y bajo esta forma peculiar siempre contenía ideas provocativas que hacían pensar, avivaban al joven a desafiar sus prejuicios", dijo.

Luego recordó: "La materia era Seminario de Informática y Sociedad pero lo entendía como algo tipo filosofía de la tecnología. Ferrer rara vez reía (chiste con las erres), la comedia inevitable era por el peso de sus provocaciones. Caminaba los pasillos de Marcelo T. con gran fastidio, como si se trasladara de una injusticia a otra, pero a veces es sólo el rictus el que te condena al prejuicio, así que no se podía saber bien. Por entonces, fines del siglo pasado, me parecía un misántropo, una de las derivaciones naturales de la inteligencia porque cuanto más sabés más pesimista te volvés. O sea, era de los serios que además parecen enojados", dijo en su momento.

En el último tiempo, Ferrer dio pelea contra la resignificación que el presidente Javier Milei hizo del término libertario al llevarlo desde la extrema izquierda a la extrema derecha. “Ese tipo es tan libertario como Alberto Fernández es Jimi Hendrix. No tiene sentido esa discusión porque la palabra está mal traducida, es el libertarianismo", expresó en una entrevista con el periodista Diego Genoud en la que también afirmó: "El pueblo argentino anda todo el tiempo buscando mesías de bajo nivel".

"El pueblo argentino anda todo el tiempo buscando mesías de bajo nivel"



La última entrevista de Christian Ferrer en Fuera de Tiempo. Se fue un imprescindible.https://t.co/9uNQ1pM4J5 pic.twitter.com/vNTIzRQnZp — Fuera de Tiempo (@fueradetiempo_) November 17, 2026

Además de los libros mencionados, también fue autor de Barón Biza. El inmoralista, La mala suerte de los animales, El entramado y el apuntalamiento técnico del mundo, Camafeos, La amargura metódica (basado en su tesis sobre Ezequiel Martínez Estrada), Los destructores de máquinas y otros ensayos, El corazón empurpurado. Epistolario e historia, El pozo de los vestigios y otros ensayos a contracorriente y Malvinas Memories.

A su vez, se desempeñó como compilador en materiales como El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, Prosa plebeya. Ensayos de Néstor Perlongher, Correspondencia. Victoria Ocampo y Ezequiel Martínez Estrada y Folletos anarquistas en Buenos Aires.

Además de ser un prolífico autor de obras y ensayos, varias generaciones de estudiantes lo recordarán por sus clases magistrales en las que, con una voz calma y pausada, invitaba a sus alumnos a ejercer el pensamiento crítico y desconfiar de lo establecido. Su muerte dejará un vacío entre sus colegas, compañeros, amigos y estudiantes pero su recuerdo continuará vivo en los pasillos de su segunda casa, la Facultad de Ciencias Sociales, y en la memoria de cada uno de ellos.