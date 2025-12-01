Falta una semana para el primer feriado de diciembre 2025 y todavía queda otro más

El lunes 8 de diciembre se mantiene como feriado nacional inamovible. Además, ya están definidos buena parte de los feriados 2026.

Se acerca uno de los últimos feriados del 2025

Empieza diciembre y muchos argentinos ya están pensando en escapadas, descanso o en adelantar el árbol de Navidad. El calendario oficial de feriados 2025 todavía trae buenas noticias. Además, ya se adelantó la gran mayoría de los feriados 2026 y ya se divisan nuevos fines de semana largos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En diciembre de 2025 quedan dos feriados nacionales relacionados a la religión católica. Se trata del 8 y 25 de diciembre. Además, muchas empresas deciden que tanto el 24 como el 31 se flexibilice la jornada laboral o directamente se de asueto.

El 8 de diciembre es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María . Ese día se conmemora un dogma religioso, que es la concepción sin pecado original de la Virgen María, adoptado por la tradición católica.

Para este 2025, la fecha por el Día de la Inmaculada Concepción de María cae un lunes, lo que arma un fin de semana largo que abarca el sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8 , día en el que las familias que celebran la Navidad arman el arbolito y decoran toda la casa.

navidad-luces.webp

¿Qué día cae Navidad?

Este año, el feriado por Navidad, el 25 de diciembre, cae jueves. Como es también un feriado nacional inamovible, esa jornada será obligatoria y no se trasladará.

Eso significa que muchos tendrán un descanso interrumpido el día jueves 25, un día libre; pero el viernes 26 no figura como feriado. Para quienes planifican escapadas o visitas familiares, ese detalle puede pesar porque la combinación de jueves libre y viernes común, sin ser feriado, puede alterar la idea de un descanso prolongado.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El gobierno nacional dio luz verde al calendario oficial de feriados para 2026 mediante el Decreto 614/2025, firmado por el Poder Ejecutivo.

A continuación, un adelanto de los feriados nacionales ya confirmados:

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Semana Santa.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Feriado FreePik.es

Feriados trasladables