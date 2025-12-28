ANSES depositará más de $2.300.000 en enero 2026 pero sólo a estas personas + Seguir en









El organismo previsional ratificó los ajustes que vendrán en enero para las jubilaciones y pensiones, tras darse a conocer el dato de inflación de noviembre.

Los montos oficiales de las jubilaciones para enero 2026.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un aumento en enero que se corresponde con el índice de inflación de noviembre que reportó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según la fórmula de movilidad vigente, las asignaciones, jubilaciones y pensiones de ANSES deberán recibir todos los meses incrementos alineados con el dato de inflación más reciente para evitar la perdida de poder adquisitivo ante la variación de precios mes a mes.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero 2026 Las jubilaciones y pensiones de ANSES recibirán un aumento del 2,5% en enero de 2026, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la población previsional frente a las variaciones mensuales de precios. Como resultado de este ajuste, los montos oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $279.443,60 ¿Quiénes son los jubilados y pensionados que reciben el bono extra? El bono adicional de $70.000 está destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Quedan excluidos de este refuerzo quienes cobran la jubilación máxima, ya que superan el tope establecido para acceder al beneficio. En los casos en los que el haber mensual supere levemente el mínimo, ANSES abonará un monto proporcional con el objetivo de que el ingreso total alcance el piso de $419.401,58.

Jubilación mínima: $349.401,58 + bono de $70.000 = $419.401,58 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60 Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

