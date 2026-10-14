El dólar blue encadenó tres ruedas sin bajas, pero acumula una pérdida de $10 en lo que va de octubre + Agregar ámbito en









El paralelo terminó estable en $1.550 para la venta, mientras el mayorista avanzó apenas hasta $1.513. Así, la distancia entre ambas cotizaciones se sostuvo cerca del 2,4% en una rueda de movimientos acotados.

El blue se mantuvo en $1.550 y acumuló tres ruedas sin bajas, aunque todavía pierde terreno en octubre. Depositphotos

El dólar blue cerró este miércoles 14 de octubre a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior, y encadenó así tres ruedas consecutivas sin bajas. Sin embargo, el paralelo todavía se mantiene en terreno negativo en lo que va de octubre, después de haber comenzado el mes en niveles superiores a los actuales.

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En tanto, el dólar mayorista avanzó apenas 50 centavos hasta $1.513, luego de tocar un máximo intradiario de $1.516,50. De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se mantuvo alrededor del 2,4%, mientras la demanda inicial de cobertura y de divisas para pagos al exterior perdió fuerza durante la segunda mitad de la rueda ante una mejora de la oferta genuina.

A su vez, el comportamiento del mayorista reforzó la idea de un mercado todavía contenido. La cotización llegó a avanzar hasta $1.516,50 al comienzo de la jornada, pero la mayor disponibilidad de dólares terminó absorbiendo la demanda y llevó el precio nuevamente hacia la zona de $1.513. En ese marco, se negociaron u$s580,4 millones en contado y u$s766 millones en futuros, mientras el BCRA compró u$s101 millones y llevó el acumulado de octubre a u$s732 millones.

Así, la oferta efectiva de divisas sigue funcionando como el principal contrapeso frente a la demanda de cobertura, en un contexto en el que el blue dejó de caer, pero todavía no logra recuperar lo perdido en el mes. Al mismo tiempo, la estabilidad de las tasas y la ausencia de una expectativa de depreciación brusca ayudan a contener una dolarización más agresiva, aunque el mercado continúa atento a si ese equilibrio puede sostenerse a medida que avance octubre.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 14 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.513 para la venta.