Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.545 este jueves.

El dólar blue registró su primera suba en seis jornadas. De este modo, el informal operó a contramano del resto de las cotizaciones.

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El blue subió $5, hasta los $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . La brecha con el oficial trepó al 2,5%, dado que el mayorista cerró a la baja.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.508 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.585,51 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1% .

Valor del dólar MEP hoy, jueves 3 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 3 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 3 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.585,68, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 3 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.242, según Binance.