El dólar blue registró su primera suba en seis jornadas. De este modo, el informal operó a contramano del resto de las cotizaciones.
El dólar blue registró su primera suba en seis jornadas
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Mercados: el dólar oficial retrocedió; los ADRs cayeron y el riesgo país perforó un nivel clave
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El dólar se mantuvo estable y cerró por encima de los $ 40
El blue subió $5, hasta los $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial trepó al 2,5%, dado que el mayorista cerró a la baja.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 3 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.508 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 3 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.585,51 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 3 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.527,72 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 3 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 3 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.585,68, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 3 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.242, según Binance.
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