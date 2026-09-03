CABA declaró obligatoria la sala de 3 años: cuándo entrará en vigencia y qué pasará con las vacantes

La Legislatura porteña sancionó un proyecto de la diputada radical, Manuela Thourte, que contó con un apoyo unánime. Empezará a regir en 2027.

El Gobierno porteño tendrá un plazo de dos años para ordenar el ecosistema educativo con el fin de garantizar las vacantes.

Con el apoyo de todos los bloques, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad la ley que establece la incorporación de la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria . La iniciativa fue impulsada por la legisladora de la UCR, Manuela Thourte. Desde la Ciudad de Buenos Aires lo calificaron como "otro importante paso para fortalecer el acceso y las oportunidades de aprendizaje de los chicos".

La nueva norma, sancionada por 57 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, establece la obligatoriedad de la educación a partir de la sala de 3 años del Nivel Inicial y ordena a que el Poder Ejecutivo garantice el acceso a una vacante educativa para todos los chicos.

"Aprobamos una ley para que la sala de 3 sea obligatoria en la Ciudad. Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y felicitó "a todas las fuerzas políticas que trabajaron en conjunto para convertirlo en ley por unanimidad”.

Aprobada este jueves, la nueva ley declara asi la obligatoriedad de la sala de 3. La norma entrará en vigencia en el ciclo lectivo del 2027 , aunque se dará un plazo de dos años al Ejecutivo para que, progresivamente, adecue la oferta en sala de 3 años e incorpore a la enseñanza oficial a los niños y niñas que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines.

La administración porteña deberá también garantizar "la inclusión y el sostenimiento de la asistencia en la población de 3 años" y también difundir la oferta educativa universalizada para las edades previas, haciendo especial hincapié en la población que menos asiste. Además, tendrá que asegurar "progresivamente" la disponibilidad de oferta "de doble jornada y la modalidad de asistencia flexible".

Los argumentos detrás de la sanción de la obligatoriedad de la sala de 3

A la hora de defender la ampliación, los legisladores señalaron que actualmente CABA atraviesa por "un contexto demográfico singular" por la caída sostenida de la tasa de natalidad registrada en la última década: entre 2014 y 2024 se desplomó 50% la cifra de nacimientos, marcando una tendencia descendente que comenzó décadas atrás.

Argumentaron que los niveles de asistencia escolar de los niños/as de 4 y 5 años en la CABA están "próximos al 100%" desde hace algunos años, mientras que el nivel de asistencia en sala de 3 alcanza al 88%, según el CENSO 2022. Y agregaron que la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad reportó en 2024 que el 91,2% de los niños/as de 3 años asistía a jardines o centros de primera infancia ante la disponibilidad de vacantes por la baja de la natalidad.

La incorporación de la sala de 3 años al tramo obligatorio del sistema educativo es -en palabras de los firmantes- una "oportunidad estratégica" para avanzar hacia condiciones más equitativas para la primera infancia, que además permitiría "mejorar las condiciones de organización social del cuidado, favorecer la participación laboral de las familias —especialmente de las mujeres— y fortalecer las políticas de igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida".

Cuándo comenzará a regir la obligatoriedad de la sala de 3 años

Tras la sanción, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, aseguro que el inicio de la trayectoria educativa a temprana edad "es una prioridad clave" del Gobierno porteño y que la obligatoriedad de la sala de 3 años "es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida”.

Desde el GCBA anticiparon que, una vez publicada la ley en el Boletín Oficial, el reglamento de Inscripción en Línea establecerá que los niños y las niñas matriculados en sala de 2 "tendrán prioridad en la asignación de vacantes para 2027".

La propuesta llega en un contexto en el que el Ministerio de Educación porteño avanzó en políticas de reestructuración de grados y de fusión de cursos ante la caída de las matriculaciones por la tendencia a la baja de los nacimientos, hecho que impacta también en el mundo docente, con cesantías o mayor carga de trabajo.