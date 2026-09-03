Sorpresa en el fútbol: el inesperado adiós a la Selección de España de un reciente campeón del mundo + Agregar ámbito en









Se trata de Marcos Llorente, jugador que disputó tres encuentros en la cita mundialista y escribió una nota de despedida en sus redes sociales.

Marcos Llorente, lateral derecho del Atlético Madrid, se retiró de la Selección de España luego de ser campeón del Mundial 2026.

Marcos Llorente, jugador del Atlético Madrid, anunció este jueves su retiro de la Selección de España, luego de salir campeón del Mundial 2026. A tan solo 46 días de la consagración, el lateral de 31 años subió una carta en su cuenta de Instagram detallando por qué tomó esta decisión.

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En su comunicado, comenzó: “Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección”. En la última cita mundialista Llorente tan solo pudo jugar tres encuentros bajo la conducción de Luis De La Fuente. Uno de ellos, entrando desde el banco de suplentes contra Francia en semifinales, en lugar de Pedro Porro.

Llorente en el Mundial 2026. El mediocampista que fue reconvertido a lateral por el “Cholo” Simeone, disputó su segundo Mundial este año. En el primero, en Qatar 2022, Luis Enrique hizo que sume sus primeros minutos de titular en octavos de final contra Marruecos, jugó los 120 minutos y quedaron eliminados por penales.

Recién en su segunda participación pudo sumar más minutos, con un grado de madurez mayor, aunque se le veía con fuerzas para seguir en el futuro. Respecto a esto, en su carta comentó: “Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, aseguró.

Llorente en el Mundial 2022. Y continuó: “Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, sentenció.

Su vigencia no cabía duda entre la mayoría de los hinchas españoles debido a que en su temporada con el Atlético Madrid jugó 49 partidos y en su mayoría siendo titular. Además, aportó confianza en los distintos sectores que fue utilizado: disputó 31 de lateral derecho, 14 de mediocampista, tres de volante por derecha y uno de marcador central, por lo que su polivalencia lo llevó a ser una pieza clave en el armado de Luis De La Fuente. Llorente en el Atlético Madrid. @i3merz En su mensaje, Llorente agradeció a la gente que lo rodeó en este camino: “Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo”. Por último, concluyó con un mensaje para los fanáticos que, posiblemente, quedaron en estado de shock ante esta noticia: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos”, finalizó.