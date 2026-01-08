SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de enero 2026 - 18:00

El beneficio gratuito de PAMI que continúa en enero 2026

Una prestación que alivia los gastos de salud de jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos médicos correspondientes.

PAMI ofrece opciones adicionales como ajustes o servicios especiales, según la indicación médica.

PAMI ofrece opciones adicionales como ajustes o servicios especiales, según la indicación médica.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó que el beneficio de acceder a anteojos gratuitos seguirá vigente este año, permitiendo que los afiliados accedan sin costo a lentes de uso diario. La iniciativa, de alcance nacional, beneficia a miles de personas mayores y busca reducir los gastos oftalmológicos.

El beneficio contempla lentes para visión cercana, lejana o bifocales, según indicación médica, y está diseñado para minimizar traslados y simplificar los trámites, facilitando incluso la gestión a quienes necesitan ayuda de un familiar o apoderado.

Informate más
pami.jpg

Anteojos gratis de PAMI: quiénes pueden acceder

Todos los afiliados de PAMI pueden acceder al beneficio, siempre que cuenten con una indicación médica válida emitida por un profesional de la cartilla. El programa no establece límites por nivel de ingresos y se orienta a garantizar cobertura universal para quienes presenten necesidades oftalmológicas acreditadas.

En caso de dificultades de movilidad, un familiar o apoderado puede iniciar el trámite, aunque la prueba final de los lentes debe realizarse presencialmente en la óptica. Esto asegura que el proceso se complete correctamente y que los usuarios reciban anteojos adecuados a su prescripción.

jubilado-con-lentes-1557069.jpg
Anteojos gratis para los afiliados al PAMI.

Anteojos gratis para los afiliados al PAMI.

Cómo solicitar los anteojos gratis de PAMI y cuántos puedo pedir

Para acceder a los lentes gratuitos, PAMI exige presentar Documento Nacional de Identidad, credencial de afiliación y la Orden Médica Electrónica (OME), emitida por un oftalmólogo de la cartilla, con prescripción detallada del tipo de lente y firma del profesional. La OME tiene una validez de 150 días y, en ciertos casos, puede requerir un procedimiento adicional para lentes bifocales.

El trámite se realiza directamente en las ópticas adheridas al convenio.

El procedimiento básico incluye:

  • Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI

  • Obtener la Orden Médica Electrónica

  • Elegir óptica y seleccionar el armazón

  • Esperar la entrega, que demora entre 7 y 20 días

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias