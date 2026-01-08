El beneficio gratuito de PAMI que continúa en enero 2026 + Seguir en









Una prestación que alivia los gastos de salud de jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos médicos correspondientes.

PAMI ofrece opciones adicionales como ajustes o servicios especiales, según la indicación médica.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) confirmó que el beneficio de acceder a anteojos gratuitos seguirá vigente este año, permitiendo que los afiliados accedan sin costo a lentes de uso diario. La iniciativa, de alcance nacional, beneficia a miles de personas mayores y busca reducir los gastos oftalmológicos.

El beneficio contempla lentes para visión cercana, lejana o bifocales, según indicación médica, y está diseñado para minimizar traslados y simplificar los trámites, facilitando incluso la gestión a quienes necesitan ayuda de un familiar o apoderado.

pami.jpg Anteojos gratis de PAMI: quiénes pueden acceder Todos los afiliados de PAMI pueden acceder al beneficio, siempre que cuenten con una indicación médica válida emitida por un profesional de la cartilla. El programa no establece límites por nivel de ingresos y se orienta a garantizar cobertura universal para quienes presenten necesidades oftalmológicas acreditadas.

En caso de dificultades de movilidad, un familiar o apoderado puede iniciar el trámite, aunque la prueba final de los lentes debe realizarse presencialmente en la óptica. Esto asegura que el proceso se complete correctamente y que los usuarios reciban anteojos adecuados a su prescripción.

jubilado-con-lentes-1557069.jpg Anteojos gratis para los afiliados al PAMI. Cómo solicitar los anteojos gratis de PAMI y cuántos puedo pedir Para acceder a los lentes gratuitos, PAMI exige presentar Documento Nacional de Identidad, credencial de afiliación y la Orden Médica Electrónica (OME), emitida por un oftalmólogo de la cartilla, con prescripción detallada del tipo de lente y firma del profesional. La OME tiene una validez de 150 días y, en ciertos casos, puede requerir un procedimiento adicional para lentes bifocales.

El trámite se realiza directamente en las ópticas adheridas al convenio. El procedimiento básico incluye: Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI

Obtener la Orden Médica Electrónica

Elegir óptica y seleccionar el armazón

Esperar la entrega, que demora entre 7 y 20 días

