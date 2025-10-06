Conflicto en Medio Oriente: Israel y Hamás se preparan para hablar de un posible alto al fuego en Egipto

Funcionarios de Israel y de Hamás se reunieron durante este lunes en El Cairo, capital de Egipto. El encuentro se dio en búsqueda de un acuerdo por los rehenes secuestrados por la organización de origen palestino, y un posible alto al fuego, a prácticamente dos años del inicio del conflicto.
Las negociaciones indirectas se dieron en un complejo turístico de lujo egipicio, entre la delegación israelí y miembros de Hamás. El principal negociador del Estado judío es Ron Dermer, según informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.Informate más
Por su parte, la organización gazatí, encabezada por Khalil al-Hayyah, se encuentra desde el pasado domingo en Egipto, según informó el grupo en un comunicado.
Las negociaciones se centrarón en la primera etapa de un alto el fuego, que incluye la retirada parcial de las fuerzas israelíes, así como la liberación de rehenes retenidos por los milicianos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos detenidos en Israel.
Según dijo Netanyahu, estarían “limitadas a unos pocos días como máximo”, aunque algunos funcionarios de Hamás han advertido que podría necesitarse más tiempo para localizar los cuerpos de los rehenes sepultados bajo los escombros. Por su parte, el presidente egipcio, Abdul-Fatá el Sisi, elogió el lunes los esfuerzos de Trump para detener la guerra en Gaza.
