Tensión en las afueras del Movistar Arena: militantes libertarios chocaron con manifestantes

Antes del comienzo del acto de Javier Milei para presentar su libro, hubo enfrentamientos entre el grupo que se acercó a repudiar la gestión del Presidente y los militantes libertarios.

Horas antes del comienzo del acto de Javier Milei en el Movistar Arena , los militantes libertarios, agrupados en el espacio Las Fuerzas del Cielo, se enfrentaron con los manifestantes que se acercaron al lugar para repudiar la gestión del Presidente.

Los miembros de Las Fuerzas del Cielo se concentró en Parque Los Andes antes de ingresar al estadio, mientras que la manifestación contra el Gobierno se ubicó del lado de Avenida Corrientes . La Gendarmería y la Policía de la Ciudad rodearon el área para evitar que ambos grupos choquen pero finalmente terminó habiendo conflictos e insultos entre los manifestantes.

De todas formas, solamente se trató de cruces individuales que fueron controlados con facilidad por las fuerzas de seguridad.

Más cerca del horario de comienzo del acto, la Policía desplazó con gases y escudos a los manifestantes opositores que estaban frente al Movistar Arena. Hay al menos dos heridos.

"Nos tiraron piedras y con bengalas", denunció en diálogo con C5N una de las presentes en la contramarcha tras la llegada de los militantes de las Fuerzas del Cielo.

Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei encabezará este lunes la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena.

Este evento no solo contará con la presencia de casi todo el Gabinete, sino que culminará con un show musical protagonizado por el propio Presidente, que se subirá al escenario junto a “La Banda Presidencial”, integrada por los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo). El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el presentador del show.

El mandatario ensaya una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra.

La idea del libertario es protagonizar un mega evento en el Movistar Arena que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto.

Javier Milei realizó un vivo en Instagram previo a la prueba de sonido en el Movistar Arena. Durante la transmisión, el mandatario brindó detalles del show, confirmando que cantará en vivo junto a "La Banda del Presidente" y mostró cómo será la estructura del escenario "esto se está poniendo bueno, divertido", adelantó. Posteriormente, cantó junto a Lilia Lemoine: "Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".