Murió Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, tras combatir un raro tipo de cáncer + Seguir en









Había relatado en un ensayo publicado meses atrás el diagnóstico de la enfermedad que enfrentaba. Era hija de Caroline Kennedy y se desempeñaba como periodista y escritora ambiental.

La periodista y escritora ambiental había hecho público su diagnóstico en un ensayo publicado meses atrás y falleció a los 35 años, según confirmó la fundación que preserva el legado de John F. Kennedy.

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, murió este martes a los 35 años tras atravesar una dura batalla contra una forma poco común de leucemia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La querida Tatiana falleció esta mañana. Vivirá por siempre en nuestros corazones”, señaló la , según confirmó la Fundación de la Biblioteca y Museo Presidencial JFK en un breve mensaje difundido en redes sociales, que generó una inmediata repercusión pública y numerosos mensajes de condolencias en Estados Unidos y en el exterior.

Schlossberg había hecho público su diagnóstico en noviembre, a través de un ensayo personal publicado en The New Yorker. Allí reveló que padecía leucemia mieloide aguda con una mutación rara, una enfermedad que afecta la sangre y la médula ósea y que le había sido diagnosticada en mayo de 2024, poco tiempo después del nacimiento de su segundo hijo.

En ese texto, la autora combinó la experiencia médica con reflexiones íntimas sobre la maternidad, la memoria y el paso del tiempo. Con un tono sereno y sin dramatismos, describió el esfuerzo por mantenerse presente junto a sus hijos mientras atravesaba tratamientos intensivos y un pronóstico complejo.

“Estar en el presente es más difícil de lo que parece”, escribió. “Los recuerdos aparecen y desaparecen, muchos de ellos de mi infancia, y a veces siento que me observo crecer a mí misma y a mis hijos al mismo tiempo”. En otro pasaje, abordó el modo en que las personas intentan aferrarse a ciertos momentos como una forma de resistencia frente a la finitud.

Una trayectoria construida lejos de la política Más allá de su pertenencia a una de las familias más emblemáticas de la política estadounidense, Tatiana Schlossberg construyó una trayectoria propia como periodista ambiental y escritora. Su trabajo estuvo centrado en el cambio climático, la crisis ecológica y el impacto cotidiano de las decisiones humanas sobre el planeta. En 2019 publicó el libro Inconspicuous Consumption, en el que analizó cómo hábitos de consumo aparentemente invisibles contribuyen al deterioro ambiental. La obra fue bien recibida por la crítica y consolidó su perfil como una voz joven dentro del debate ambiental contemporáneo. Nacida en 1990, era hija de Caroline Kennedy y del diseñador y artista Edwin Schlossberg. Aunque creció en un entorno de fuerte exposición pública, mantuvo siempre un perfil bajo y se mantuvo alejada de la política partidaria, enfocada en la escritura, el periodismo y el activismo ambiental.