Una nueva lesión en Boca de cara a la triple competencia + Agregar ámbito en









Luego de las bajas de Adam Bareiro y Tomás Aranda, al equipo del “Vasco” Arruabarrena se le sumó la lesión de Camilo Rey Domenech. Lo perderán durante varios partidos del Torneo Clausura, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Camilo Rey Domenech, la nueva baja para el Boca del Vasco Arruabarrena.

Este jueves por la tarde se confirmó la lesión de Camilo Rey Domenech en Boca, en la previa de lo que será el duelo contra Central Córdoba del viernes en La Bombonera. Según trascendió desde el club, el mediocampista de 20 años sufrió un desgarro grado dos y será baja, por lo menos, durante 3 semanas.

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En caso de respetarse el tiempo mínimo indicado Rey Domenech, además del partido contra los santiagueños en el que iba a ser titular, se perdería los partidos más importantes del Xeneize en lo que queda de semestre: la vuelta de Copa Sudamericana contra el San Pablo, la onceava fecha contra San Lorenzo de visitante y el duelo por Copa Argentina contra Racing.

Rey Domenech en acción contra Estudiantes. @camiireey El juvenil comenzó a sumar más minutos desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la institución de la Ribera y era uno de los cambios habituales en el segundo tiempo, casi siempre entrando por Leandro Paredes para cubrir el hueco en el mediocampo dedicándose más en la zona defensiva.

A su vez, no sumó rodaje contra San Pablo y la intención era que cumpla los 90 minutos contra Central Córdoba. Al estar inhabilitado físicamente, su lugar será otorgado a Williams Alarcón, quién apenas sumó un puñado de minutos en el semestre contra Gimnasia de Mendoza, el sábado pasado.

Williams Alarcón, el reemplazante de Rey Domenech. @_willivms La poca inclusión del chileno en el plantel de primera se dio porque estaba en tratativas avanzadas para abandonar el club al estar relegado por los últimos cuerpos técnicos, pero finalmente su llegada al Atlanta United de Estados Unidos se cayó y el “Vasco” Arruabarrena optó por volver a darle minutos.

Las otras lesiones en Boca Arruabarrena, desde su llegada como técnico de Boca, tuvo una mala fortuna con las lesiones de los jugadores vitales para su consideración. La primera fue la de Adam Bareiro, quien se lesionó a principios de mayo en la eliminación contra Huracán por el Torneo Apertura, y confirmaron que será baja hasta el año que viene debido a que fue sometido a una cirugía en la zona lumbar, lugar donde venía sufriendo molestias hace varios meses y la única solución era pasar por el quirófano. Tomás Aranda, una de las bajas más sensibles para Boca en el segundo semestre. Por otro lado, la lesión más importante del Xeneize en el semestre es la de Tomás Aranda, el nuevo “10”. El juvenil de tan solo 19 años sufrió la fractura de su peroné en una entrada en calor y luego de la operación, que salió con éxito, se confirmó su dura baja hasta 2027.