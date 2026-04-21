Siguiendo la ruta de los pingüinos "Messi" y "Taylor Swift": comienza la cuarta expedición para estudiar la especie + Seguir en









Entre los ejemplares estudiados, vuelven al mar “Messi”, junto a "Taylor Swift" y "Leo DiCaprio", algunos de los pingüinos rastreados satelitalmente en campañas anteriores.

Los pingüinos inician su travesía migratoria en abril, una vez que han renovado sus plumas por completo. Esta etapa coincide con el 25 de abril, fecha en la que la comunidad científica internacional hace un llamado a proteger a estas especies emblemáticas y a preservar el equilibrio de nuestros mares.

Coincidiendo con el Día Internacional del Pingüino que, se celebra cada 25 de abril, la Global Penguin Society inicia su cuarta etapa de seguimiento migratorio en el Atlántico Sur. En esta expedición regresan al océano "Messi", "Taylor Swift" y "Leo DiCaprio", ejemplares que ya aportaron datos vitales en años anteriores. Gracias a sus extensos recorridos rastreados por satélite, se obtuvieron información esencial para proteger la especie.

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Gracias a esta iniciativa, ya son 70 los pingüinos monitoreados mediante transmisores satelitales que registran su viaje en tiempo real desde la Patagonia hasta Uruguay y Brasil. Con el fin de involucrar a la sociedad, se bautizó ejemplares con nombres de celebridades, como el caso de "Messi", quien retoma su ciclo migratorio tras haber recorrido miles de kilómetros. Estos datos permiten localizar zonas críticas de alimentación, un paso esencial para establecer planes de protección efectivos.

“En el campo medimos, pesamos, colocamos transmisores y monitoreamos nidos en múltiples colonias. Pero la conservación no termina ahí: continúa en los informes científicos, en las reuniones con gobiernos y en el trabajo educativo. Llevar chicos a una pingüinera es transformador. Y hoy los documentales son una herramienta clave para acercar la ciencia a millones de personas. Nuestra participación en ´Secretos de los Pingüinos´, de National Geographic y producida por James Cameron, fue una de las experiencias más potentes en términos de comunicación: más de 150 millones de personas la vieron”, expresó Pablo García Borboroglu, fundador y presidente de la Global Penguin Society.

global penguin society 2 “Cuidar a los pingüinos es cuidar el océano, y proteger el océano es proteger nuestro futuro”, afirmó García Borboroglu. Abril, el mes de los pingüinos Los pingüinos inician su travesía migratoria en abril, una vez que han renovado sus plumas por completo. Esta etapa coincide con el 25 de abril, fecha en la que la comunidad científica internacional hace un llamado a proteger a estas especies emblemáticas y a preservar el equilibrio de nuestros mares.

Entender a los pingüinos nos ayuda a entender el mar. Al observar cómo se mueven y cuántos son, los científicos pueden medir el impacto del calentamiento global y la disponibilidad de recursos en el Atlántico. Pero el futuro de las 19 especies conocidas está bajo presión: el cambio climático, la basura plástica y la contaminación petrolera están asfixiando sus hábitats y alterando las fuentes de comida de las que dependen.

“Cuidar a los pingüinos es cuidar el océano, y proteger el océano es proteger nuestro futuro”, afirmó García Borboroglu. “La conservación necesita de todos. Hoy sabemos que el pingüino emperador está amenazado: el cambio climático altera el hielo marino donde cría y vive, comprometiendo su reproducción y su supervivencia en las próximas décadas", agregó. Sobre Global Penguin Society La Global Penguin Society es una organización internacional sin fines de lucro fundada en 2009. Desde entonces trabaja en 20 países, entre ellos Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, con el objetivo de proteger a los pingüinos y sus hábitats. A través de la investigación científica, la educación ambiental y la protección de hábitats, la organización impulsa acciones concretas para garantizar la supervivencia de estas aves marinas.