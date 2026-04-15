Declaró el peluquero que asesinó a su compañero en Recoleta: "No medí las consecuencias" + Seguir en









Abel Guzmán, acusado de asesinar a Germán Medina, aseguró ante el tribunal que el dueño del local le debía una indemnización y que temía ser despedido.

Abel Guzmán asesinó a su compañero en marzo del 2024.

El estilista Abel Guzmán, quien asesinó a su compañero de trabajo Germán Medina en una peluquería de Recoleta en 2024, declaró este miércoles en el marco del juicio que comenzó este miércoles y afirmó que se encontraba en conflicto con el dueño del comercio, debido a una supuesta deuda millonaria que mantenía la firma con el atacante.

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Guzmán prestó declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su exposición, hizo foco en un reclamo financiero pendiente: "Habló de una indemnización millonaria que el dueño de la peluquería le debía y que por eso ese día se suponía que iban a hablar de ese dinero", detallaron las fuentes judiciales sobre la audiencia.

Respecto al momento del ataque contra Medina, de 33 años, el imputado relató que escuchó versiones sobre su posible desvinculación. "Dijo que en algún momento escuchó a su compañero de trabajo, que luego fue ejecutado, hablar de que lo iban a echar. Por eso, fue a buscar el arma y dijo: 'me cegué, saqué el arma y disparé. No medí las consecuencias'", sostuvo el acusado.

Escape Abel Guzmán 1 Así escapaba Abel Guzmán de la peluquería. Además, intentó justificar la portación del revólver alegando que lo llevaba en su mochila tras haber sufrido dos asaltos previos en sus regresos hacia la localidad de Merlo.

Según la versión del imputado, el conflicto escaló por una disputa respecto al uso de formol en el salón. Guzmán explicó que se sintió acorralado por problemas económicos y que, al enterarse de que planeaban despedirlo por sus diferencias en la forma de trabajar, reaccionó de forma violenta. Sin embargo, analistas del proceso judicial advierten que la estrategia de emoción violenta es difícil de sostener "por el tiempo que pasó con el arma en la mano, amenazando y hablando".

Cómo fue el asesinato en la peluquería peluqueria-recoleta.mp4 El momento del crimen. El episodio, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, ocurrió el 20 de marzo de 2024 dentro del establecimiento ubicado en Beruti 3017. Las filmaciones muestran cómo los empleados y el propietario compartían un momento de diálogo hasta que la tensión aumentó y, de manera repentina, Guzmán extrajo el arma de fuego para ejecutar el disparo. El proyectil impactó directamente en la cabeza de Medina, quien se encontraba sentado a escasa distancia de su agresor. Tras el homicidio, el peluquero inició una fuga que culminó el 29 de mayo de 2024, cuando fue capturado en la zona de Moreno, donde vive su familia. Guzmán se desempeñaba desde hacía siete años en el comercio de Recoleta. Al igual que la víctima, contaba con una trayectoria reconocida como colorista en el rubro de la estética y los salones de belleza de alta gama.

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