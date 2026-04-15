Bonos CER: que pasó con los títulos a la espera del dato de inflación y cuál es el impacto de las tasas reales negativas

El mercado reaccionó con volatilidad tras el dato del INDEC: los bonos CER treparon en una rueda marcada por sobrerreacciones y algunas tomas de ganancias, mientras persisten las tasas reales negativas y se consolida la demanda por cobertura.

El dato de inflación informado por el INDEC el martes reavivó la atención de la city, que durante buena parte de la rueda siguió de cerca no solo la dinámica del dólar, como es habitual, sino también el comportamiento de los bonos ajustados por CER.

En ese contexto, tras el mediodía del martes, el mercado comenzó a “pricear” una inflación más cercana al 3,9% , lo que impulsó una suba de estos instrumentos durante la tarde. Si bien se trató de una sobrerreacción frente a un dato oficial que finalmente terminó por debajo, algunos inversores aprovecharon para tomar ganancias . En ese marco, ciertos títulos aceleraron sus incrementos desde el 0,2% al 0,7% en cuestión de minutos, para luego, cerca de las 16 horas, recortar parte de esas subas y moderar la dinámica alcista.

Al cierre, los bonos CER mostraron subas de hasta 1,4%, lideradas por los Discount (DIP0, DICP) y el bono Par (PAP0). En tanto, los TX y TZX registraron incrementos más moderados, de hasta 0,5%.

Más allá del renovado interés por estos instrumentos, el trasfondo del mercado en pesos continúa condicionado por la persistencia de tasas reales negativas. En rigor, hoy no hay activos de renta fija en moneda local que ofrezcan rendimientos por encima de la inflación esperada en el corto plazo, lo que limita las alternativas para los inversores que quieren seguir posicionados en pesos, pero con cobertura ante la suba de precios. En este contexto, el Gobierno ya había dado señales en la última licitación de deuda para incentivar una extensión de duration con el beneficio de una mejora en rendimientos.

En esa colocación, los bonos CER y los TAMAR (tasa de los plazos fijos mayoristas) explicaron cerca del 70% del total adjudicado, por lo que el mercado espera que se repita una demanda firme por instrumentos con cobertura inflacionaria y plazos más largos. No se descarta, además, cierta flexibilidad por parte de la Secretaría del Tesoro en el mercado secundario para mejorar el atractivo de los títulos.

En paralelo, el escenario macro sigue mostrando una nominalidad elevada. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación de 29,1% para 2026 (22,4%), mientras que el FMI la ubica en torno al 30,4%.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron en su informe semanal que "la curva CER continúa operando con tasas reales negativas en el tramo corto, en línea con el nivel actual de la tasa fija. Esta dinámica resulta coherente con un escenario en el que ni el REM ni las expectativas de mercado prevén una ruptura del umbral de 2% mensual de inflación hasta al menos la segunda parte del año".

Por su parte, desde IOL Inversiones destacaron: "No identificamos un diferencial significativo a favor de los instrumentos CER en los niveles actuales, pero nos sentimos cómodos con su cobertura dado el comportamiento de los precios en los últimos meses. Para que la tasa fija muestre rendimientos superiores, se requeriría una baja de inflación más pronunciada (escenario que no descartamos, pero sobre el cual aún no tenemos certeza). Dicho esto, nuestro “top pick” de cara al próximo mes es el TZX26, con cobertura del dato de abril".

mercados finanzas inversiones dolar vivo inflación Volatilidad intradiaria en los bonos ajustados por CER Depositphotos

De acuerdo con la Consultora 1816, con los precios al cierre de la última rueda, la inflación breakeven de abril se ubicó en 2,6%, nivel que iguala el rendimiento entre el Boncap T30J6 y el Boncer TZX26.

En este contexto, Leo Anzelone, director de CEPEC, señaló a Ámbito: "Las tasas reales negativas hoy tienen que ver con un cambio en la dinámica de la curva en pesos. Hay una intención de hacerla un poco más laxa, de aflojar las condiciones financieras después de un período muy contractivo. Eso se ve en cómo comprimieron los rendimientos y en que el tramo corto dejó de ofrecer rendimientos positivos. Vemos atractivo en los títulos ajustados por CER. Aun cuando el tramo corto de la curva tenga rendimientos reales negativos, siguen siendo una herramienta razonable para cubrirse frente a una inflación que no está controlada. Y cuando te movés a vencimientos más largos, ya para el año que viene, empezás a capturar tasas reales positivas, lo que mejora bastante la ecuación de riesgo-retorno".

En línea con ese diagnóstico, al extender duration hacia instrumentos con vencimientos más largos —como el TZX28— comienzan a observarse tasas reales positivas, lo que mejora el perfil de retorno para inversores que estén dispuestos a asumir mayor plazo.