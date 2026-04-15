Real Madrid va por la remontada ante Bayern Munich en la Champions League: hora, TV y formaciones

El Bayern Munich recibe al Real Madrid y busca sellar el pase a las semifinales de la Champions League. El equipo de Vincent Kompany saldrá al Allianz Arena, a las 16.00, con la ventaja por el 2-1 en la ida.
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El conjunto español jugará esta tarde como visitante en Alemania, donde buscará dar vuelta el 1-2 que sufrió en la ida. El ganador de este cruce ante Bayern Munich jugará las semifinales de la Champions League.
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El conjunto bávaro lleva 12 puntos de ventaja sobre el Dortmund en la Bundesliga y se encamina a un nuevo título. En Champions su camino fue contundente: segundo en fase de liga con una sola derrota y victoria aplastante ante Atalanta en octavos, con un marcador global de 10-2. El 2-1 conseguido ante el Real Madrid en el Bernabéu fue un golpe de autoridad, pero debe cuidarse en la vuelta.
En tanto, el Real Madrid de Arbeloa ya está eliminado de la Copa del Rey y segundo en La Liga. Necesitará un triunfo histórico en Munich, en medio de una temporada muy floja, frente a un equipo que es una máquina.
El club "Merengue" viene de igualar 1-1 con Girona y ‘regalarle’ la liga al Barcelona. En Champions terminó 9° en fase de liga por lo que debió jugar playoffs. Llegó a cuartos tras eliminar al Benfica en el repechaje y al Manchester City en octavos.
A qué hora juegan Bayern Munich vs Real Madrid
Hora: 16.00
Por dónde ver Bayern Munich vs Real Madrid
TV: Fox Sports
Formaciones
- Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.
- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Árbitro: Slavko Vini (SVN)
VAR: Pol van Boekel (NED)
Estadio: Allianz Arena, Múnich
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