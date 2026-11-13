El "enfriamiento" y los dólares del colchón: el "gurú del blue" advirtió sobre la recesión técnica

El analista Salvador Di Stéfano, uno de los gurúes más escuchados de la City, hizo hincapié en la retracción del mercado y el consumo estancado. Además, vinculó la "mentalidad defensiva" del argentino con la falta de inversión productiva.

Frente a la falta de dinamización de la economía real, para el analista financiero Salvador Di Stefano el país atraviesa un "enfriamiento" y enfrenta un problema clave: los dólares "del colchón" no se están volcando a la inversión productiva.

En ese sentido, DI Stefano puntualizó en que “los indicadores van a dar que hay una recesión técnica , porque son dos trimestres consecutivos que van a dar negativo”.

Para el economista, el diagnóstico es contundente: “Hoy el mercado está flaco de ventas, no está ‘pum para arriba’. Estamos en un mercado retraído”, señaló en una simpática descripción.

En una entrevista brindada a los medios, el analista aseguró que, respecto al origen del freno en el consumo masivo, es clave la suba de los costos operativos — con el transporte y los combustibles a la cabeza — en un entorno monetario rígido.

“Este tema de la suba del combustible iba a afectar a todos los sectores . Subió de $ 1600 pesos a casi $2400 o $2500 el diésel 500, que es el combustible que se usa para el transporte”, detalló. “Eso generó una suba de costos en todos los sectores que, como en el mercado no está con todo el dinero del mundo, no se pueden convalidar mayores precios porque la cantidad de moneda no aumenta ”, agregó.

Di Stefano puso el foco en que la suba de costos operativos, como el transporte y combustibles, frena el poder adquisitivo y la demanda.

De acuerdo con su diagnóstico, esta compresión de los márgenes empresariales repercute directamente en el poder adquisitivo de los asalariados: "Tanto los sectores ligados al campo como la industria y el comercio han tenido menos rentabilidad en los últimos tiempos. Y cuando las empresas tienen menos rentabilidad, los salarios no pueden incrementarse, con lo cual estamos en un bache de consumo importante que se ve en la calle y en todos lados", sostuvo.

La mentalidad “defensiva” del argentino

Según Di Stefano, destrabar el estancamiento económico excede el rol del Estado —al que atribuye haber cumplido con el ordenamiento fiscal y la acumulación de reservas— y requiere revertir la mentalidad "defensiva" incorporada por los argentinos en los últimos diez años.

“En Argentina, desde el 2011 hasta el 2023 tuviste déficit que lo financiaste con desahorro: te quedaste sin reservas; deuda, agotaste el stock de deuda; y ahí empezaste a imprimir billetes. ¿Qué hiciste? Encontraste toda una población a la defensiva", expresó el analista. “Cuando un país pierde reservas, toma deuda o imprime billetes, perjudica al que ahorra. Esa persona que ahorra, ¿qué hace? Se compraba dólares y los guardaba en una caja de seguridad”, afirmó.

Mentalidad defensiva: La incertidumbre política y el miedo a devaluaciones impiden que los ahorros se vuelquen a la inversión productiva. Pexels

En ese sentido, el analista subrayó que el problema radica en que ese mecanismo de supervivencia individual paraliza el multiplicador económico. "Cuando vos comprás dólares y los guardás en una caja de seguridad, no multiplicás, porque no se los prestás a nadie. El ahorro se transformaba en algo que nos llevaba a más estancamiento", indicó.

Respecto a por qué esos fondos no se vuelcan a la producción si las variables macroeconómicas muestran orden fiscal, Di Stefano apuntó directo a la incertidumbre política y el calendario electoral que se avecina: "¿Qué es lo que resta? Resta que la gente tenga un poco más de confianza y esos dólares que en algún momento compró y guardó en una caja de seguridad, los invierta", sostuvo.

“Pero, ¿qué aparece acá en el horizonte? Aparece que nos encontramos cerca de la próxima elección presidencial y mucha gente dice: ‘Bueno, ¿cómo voy a sacar los ahorros? Mirá si gana otro, devalúa y yo pierdo todo lo que ahorré’”, concluyó.