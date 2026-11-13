Mauricio Pochettino deja la selección de EEUU y es el nuevo entrenador del Manchester United

El técnico argentino asumirá un nuevo desafío en la Premier League después de su experiencia mundialista. Llegará a un equipo que atraviesa una profunda crisis deportiva y necesita recuperar protagonismo.

El entrenador argentino Mauricio Pochettino comenzará una nueva etapa en el fútbol europeo después de confirmarse oficialmente su salida de la selección de Estados Unidos . El santafesino fue anunciado como nuevo director técnico del Manchester United , uno de los clubes más importantes de Inglaterra, que busca revertir un complicado presente deportivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La institución de Old Trafford confirmó que el entrenador asumirá sus funciones el 18 de noviembre , una vez que finalice sus compromisos con el seleccionado norteamericano durante la actual ventana internacional. Su incorporación se produce después de la salida de Michael Carrick , quien fue despedido como consecuencia de los malos resultados.

El acuerdo fue comunicado tanto por el club inglés como por la Federación de Fútbol de Estados Unidos , que autorizó la desvinculación del técnico y de sus colaboradores. De esta manera, Pochettino regresará a la Premier League, donde anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea.

Antes de viajar a Inglaterra, el argentino permanecerá al frente del seleccionado estadounidense para disputar los encuentros programados contra Haití, el 14 y el 17 de noviembre . Una vez concluida esa participación, quedará liberado para comenzar su nuevo proyecto.

Con esta designación, Pochettino se convertirá en el primer entrenador argentino en dirigir al Manchester United , un hecho significativo para su trayectoria y para la presencia de técnicos nacionales en las principales ligas europeas.

En el comunicado oficial, los Diablos Rojos destacaron la experiencia internacional del entrenador y su propuesta futbolística, caracterizada por la presión intensa, la búsqueda de protagonismo ofensivo y el desarrollo de jugadores jóvenes.

El club también recordó su recorrido por Espanyol, Southampton, Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea, equipos en los que acumuló experiencia tanto en competencias nacionales como internacionales.

Uno de sus ciclos más destacados fue en Tottenham, donde consiguió clasificar al equipo a la Champions League durante cuatro temporadas consecutivas y alcanzó la final del torneo europeo en 2019.

Posteriormente, durante su etapa en París Saint-Germain, conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones, antes de regresar al fútbol inglés para dirigir a Chelsea.

Manchester United atraviesa una crisis y apuesta por Pochettino

La llegada del argentino se produce en uno de los momentos más delicados del Manchester United en los últimos años.

El equipo inglés acumula apenas ocho puntos en las primeras diez fechas de la Premier League, producto de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas, una campaña que lo mantiene comprometido con los puestos de descenso.

El flojo comienzo de temporada precipitó la salida de Carrick, quien había conseguido resultados positivos durante la campaña anterior.

Lisandro Martínez será dirigido por su compatriota, Mauricio Pochettino.

El exmediocampista asumió de manera definitiva en enero de 2025 y logró conducir al conjunto de Old Trafford hasta el tercer puesto del campeonato, asegurando su clasificación a la Champions League.

Sin embargo, el rendimiento cambió considerablemente durante el actual torneo. Manchester United ganó solamente uno de sus últimos once encuentros oficiales, una estadística que terminó por acelerar la decisión de modificar el cuerpo técnico.

La única victoria del equipo en la Premier League se produjo el 30 de agosto, cuando derrotó 5-2 a Ipswich Town. Desde entonces, no volvió a conseguir triunfos en el campeonato doméstico.

Además, quedó eliminado tempranamente de la Carabao Cup, luego de perder 3-2 frente a Brighton & Hove Albion.

En la Champions League, el panorama tampoco es sencillo. Después de cuatro jornadas de la fase de liga, el equipo suma seis puntos y ocupa el puesto 17 de la clasificación general.

En ese contexto, Pochettino tendrá la responsabilidad de recuperar la confianza del plantel, mejorar el funcionamiento colectivo y comenzar a revertir una situación que genera preocupación entre los hinchas.

El balance de Pochettino en Estados Unidos antes de regresar a Inglaterra

El entrenador argentino dejará la selección estadounidense después de poco más de dos años de trabajo, durante los cuales dirigió 35 partidos, con 21 victorias, 12 derrotas y dos empates.

Entre sus principales resultados aparece la clasificación a la final de la Copa de Oro de la Concacaf 2025 y la participación en el Mundial 2026, donde Estados Unidos alcanzó los octavos de final.

Durante esa Copa del Mundo, el seleccionado terminó primero en su grupo y consiguió su primera victoria en una fase eliminatoria desde 2002.

Las tres victorias obtenidas en el torneo también convirtieron a Pochettino en el entrenador con más triunfos mundialistas al frente del combinado estadounidense.

Desde la federación norteamericana destacaron su profesionalismo, el trabajo realizado con los futbolistas y la integración de nuevas generaciones al seleccionado mayor.

Durante su ciclo, 75 jugadores recibieron al menos una convocatoria, mientras que en la última ventana internacional debutaron once futbolistas menores de 21 años.

El propio entrenador agradeció la oportunidad de haber representado a Estados Unidos y valoró el compromiso de los jugadores, los aficionados y los dirigentes durante su gestión.

Tras su salida, el seleccionado tendrá una concentración en diciembre bajo la conducción de Steve Cherundolo, con un plantel integrado principalmente por futbolistas de la Major League Soccer (MLS).

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en el regreso de Pochettino al fútbol inglés.

Manchester United apuesta por su experiencia para iniciar una reconstrucción deportiva, con el desafío inmediato de abandonar los últimos puestos de la Premier League y recuperar la competitividad en los torneos internacionales.