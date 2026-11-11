Así es Chiclayo, la ciudad de Perú a la que vuelve el papa León XIV y dejó una huella en él

El pontífice volverá a la región donde fue obispo durante ocho años. Conocé cómo será su recorrido y cuáles son sus atractivos turísticos.

El Papa vivió en Chiclayo entre 2014 y 2023 y construyó un vínculo con sus habitantes que mantiene desde su elección como pontífice.

El papa León XIV volverá a Chiclayo , en el norte de Perú, en lo que va a ser su primera visita apostólica al país desde que fue elegido como sucesor de Francisco. La ciudad tiene un lugar especial en su historia: vivió ahí durante ocho años , ejerció como obispo y construyó una relación cercana con sus habitantes, que todavía lo recuerdan como uno de los suyos.

El regreso está previsto para el viernes 13 de noviembre , cuando el pontífice viajará desde Lima para participar de actividades religiosas y encuentros con representantes de la Iglesia y la comunidad universitaria. También permanecerá en la región el sábado 14 , antes de seguir su recorrido por otras localidades peruanas.

Robert Francis Prevost llegó a Chiclayo en noviembre de 2014 , después de que el papa Francisco lo nombrara administrador apostólico de la diócesis . En diciembre de ese año fue ordenado obispo y, desde septiembre de 2015, quedó al frente de la jurisdicción eclesiástica. Permaneció ahí hasta 2023, cuando fue convocado a Roma para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano.

Durante esos años, construyó una relación estrecha con la población . Su trabajo pastoral incluyó la asistencia a comunidades afectadas por las inundaciones de 2017, la ayuda a migrantes venezolanos y la organización de espacios de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad.

También se involucró en las necesidades del día a día de los habitantes . Durante la pandemia de coronavirus colaboró en la gestión de asistencia sanitaria y suministros, mientras que su cercanía con los vecinos hizo que fuera una figura reconocida más allá de los ámbitos religiosos.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización. Cuando fue elegido papa, el 8 de mayo de 2025, recordó a la ciudad durante su primer saludo desde el Vaticano: "Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú".

Propuestas turísticas de Chiclayo

La ciudad y sus alrededores ofrecen alternativas para quienes buscan conocer la historia precolombina de Perú, recorrer espacios religiosos o disfrutar de la costa del Pacífico. Uno de los lugares más importantes es el Museo Tumbas Reales de Sipán, ubicado en Lambayeque, a pocos kilómetros de Chiclayo.

Ahí se conservan los objetos encontrados en la tumba del Señor de Sipán, un antiguo gobernante de la cultura mochica. La colección incluye piezas de oro, plata, cobre y piedras semipreciosas, además de una reconstrucción de la cámara funeraria. Es una de las visitas fundamentales para comprender la importancia arqueológica de la región.

Otra alternativa es el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides. El sitio reúne alrededor de 26 estructuras monumentales de adobe construidas por distintas sociedades prehispánicas, entre ellas las culturas Lambayeque, Chimú e Inca.

Para quienes prefieren un paseo por la costa, Pimentel es uno de los destinos más conocidos de la zona. Está a unos 11 kilómetros del centro de Chiclayo y cuenta con una playa frecuentada por residentes y turistas. Su principal referencia es el muelle histórico, construido en 1911, que se extiende cerca de 700 metros sobre el océano Pacífico.

La Catedral de Santa María es uno de los edificios más representativos. Está ubicada frente a la plaza principal y fue construida durante el siglo XIX. Su diseño neoclásico y su ubicación la convierten en una referencia del centro histórico, además de tener un vínculo directo con la actividad pastoral que desarrolló Prevost durante su etapa como obispo.

Agenda del papa León XIV en Perú, día por día

Miércoles 11 de noviembre - Lima y Callao

Llegada a Perú a las 17:30, recepción oficial en la Base Aérea del Callao, ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno a las 18:15 y encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos a las 19:45, en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre - Lima

Reunión con los obispos a las 9:30, celebración religiosa en la Catedral a las 10:20 y encuentro sobre los desafíos del pueblo peruano a las 11:30. A las 18 habrá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Viernes 13 de noviembre - Chiclayo y Pimentel

Salida desde Lima a las 7:40 y llegada a Chiclayo a las 9:10. A las 10:30 celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. Por la tarde visitará la capilla San Óscar A. Romero y participará de encuentros en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre - Chiclayo y Cajamarca

A las 8 participará del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Después, viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa a las 11. Regresará a Chiclayo para un encuentro de oración a las 17:30.

Domingo 15 de noviembre - Cusco y Pucallpa

Viajará a Cusco, donde participará de un encuentro con fieles en el parque arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral. Después va a seguir hacia Pucallpa para reunirse con representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Lunes 16 de noviembre - Lima y Callao

Visitará una residencia para adultos mayores a las 8:30, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas a las 10:30 y participará de la ceremonia de despedida antes de partir hacia Roma a las 13:45.