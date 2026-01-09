Gustavo Petro llamó a coordinar con Venezuela una estrategia regional contra el narcotráfico + Seguir en









El presidente colombiano sostuvo que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas funcionan como factor de desestabilización en la región y planteó la necesidad de una respuesta conjunta entre Estados y Fuerzas Armadas latinoamericanas.

Petro pidió unidad regional contra el narcotráfico y cuestionó su uso como justificación para intervenciones en América Latina. Señal Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a avanzar en una estrategia regional conjunta contra el narcotráfico y advirtió que la existencia de grupos armados vinculados a esa actividad se ha convertido en la “excusa perfecta” para promover acciones de agresión contra países de América Latina. “He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”, señaló en referencia a Delcy Rodríguez.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el mandatario colombiano afirmó que las alianzas criminales asociadas al narcotráfico no defienden los intereses de la región y, por el contrario, favorecen procesos de desestabilización política. “Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”, escribió.

El pronunciamiento se produjo luego del arresto del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos, y en un escenario especialmente sensible en la frontera colombo-venezolana, donde operan grupos armados y redes criminales financiadas por el tráfico de cocaína.

Dedicados al narcotráfico, se… https://t.co/IMP6kBLqVO — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 9, 2026 Petro pidió a la mandataria interina de Venezuela combatir "juntos" al narcotráfico En ese marco, Petro sostuvo que, pese al contexto de “turbulencia” generado por la reciente intervención sobre Venezuela, los países de la región deben coordinar esfuerzos para neutralizar a estas organizaciones. “Los Ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa que no hace bien a nadie”, planteó.

El presidente colombiano llamó además a una respuesta integral que involucre a los Estados, sus instituciones y la sociedad. “América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus Estados”, afirmó, al tiempo que remarcó que “los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus Estados”.

En ese contexto, Petro confirmó que convocó a las autoridades venezolanas a trabajar de manera coordinada. “He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”, señaló en referencia a Delcy Rodríguez.