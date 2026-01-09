El S&P Merval en dólares subió, mientras los bonos avanzaron y empujaron al riesgo país debajo de los 570 puntos

El Gobierno pagó este viernes los vencimientos de los Bonares y Globales. En la previa de este acontecimiento, los títulos soberanos habían caído hasta 2% el pasado jueves debido a un factor técnico asociado con el corte de cupón.

El S&P Merval en dólares subió, mientras los bonos soberanos rebotaron este viernes en Wall Street , en una jornada atravesada por el pago de deuda por parte del Gobierno y tras las caídas extraordinarias de más de 2% registradas el pasado jueves a raíz de un factor técnico relacionado al corte de cupón de los mismos.

En ese contexto, los bonos en dólares subieron en su totalidad hasta 0,8% de la manno del Global 2035, seguido del Global 2038 (+0,6%) y el Bonar 2030 (+0,6%). En tanto, el riesgo país retrocedió 13 unidades y se ubicó en torno a los 566 puntos básicos.

Auxtin Maquieyra , de Sailing Inversiones, indicó que tras acreditarse el pago de los cupones, y a diferencia de lo observado en los dos eventos previos , que estuvieron más asociados a toma de ganancias que a reinversión, en esta ocasión el mercado mostró un comportamiento diferente .

"El flujo de fondos proveniente de los cupones parece haberse canalizado nuevamente hacia los bonos, generando una demanda adicional en lugar de presión vendedora" , explica el espacilista y añade: "Este cambio se reflejó especialmente en el tramo largo de la curva y en los instrumentos bajo ley argentina, que mostraron subas significativas hacia el cierre de la rueda".

Asimismo, Isabel Botta , Product Manager de Balanz, remarcó que, contrario a otros momentos, donde el cobro solía traducirse rápidamente en salida, este viernes se vio una clara intención de los inversores de "mantenerse posicionados, en un contexto más calmo y ordenado" .

ADRs y S&P Merval

En la plaza local, el S&P Merval subió 0,5% a 3.089.461,07 puntos, mientras que la medición en dólares lo hizo 0,6% hasta los 2.020,76 puntos. Los papeles cerraron con mayoría de subas: Transener (+3,4%); Aluar (+3,1%); Banco BBVA (+1,9%). En tanto las bajas fueron lideradas por Telecom (-1,6%).

En tanto, los ADRs operan con mayoría de subas y treparon hasta 2,7% de la mano de Edenor, seguida de Central Puerto (+2,4%), Banco BBVA (+1,7%) y Cresud (+0,9%). En contraste, Transportadora de Gas del Sur bajó 1,4%, seguida de IRSA (-1,1%).

Este viernes, el Banco Central (BCRA) comunicó que en diciembre del año pasado canceló el swap con el Departamento del Tesoro de EEUU durante el cuarto trimestre de 2025, el acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones anunciado el pasado 20 de octubre.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que 2026 deja atrás el ciclo electoral intermedio, con novedades y desafíos que persisten en el plano macro-financiero, donde destaca el objetivo explícito por parte del BCRA de acumular reservas netas. "Esta acumulación se dará en un esquema de bandas recalibradas, con un esquema monetario algo más claro que el previo, con la necesidad de la remonetización de la economía", remarcó Franco.

Por su parte, inficó que a nivel internacional la atención la captura de Nicolás Maduro podría reconfigurar la región en términos geopolíticos y afectar el precio del petróleo, una materia prima "cada vez más relevante para las cuentas externas de la Argentina ante el incesante desarrollo de Vaca Muerta".