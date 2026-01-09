Dólar hoy: a cuánto opera este viernes 9 de enero

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA comenzó a comprar dólares en el MLC.

El dólar oficial minorista cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.483,19 para la venta.

En su primera semana de compras de divisas bajo el nuevo programa de acumulación de reservas, el BCRA adquirió u$s218 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esto representó el 8,9% del volumen de operaciones del MLC , una cifra que supera al 5% que la autoridad monetaria había dicho que iba a utilizar como parámetro cuando anunció el programa.

En este contexto, las reservas escalaron u$s1.297 millones desde el lunes, pese a que en esta última jornada se pagaron u$s4.300 millones por los vencimientos con bonistas privados. La mejora fue producto tanto de las mencionadas compras del BCRA como de los ingresos por la venta de las represas del Comahue y por el Repo, utilizados para la cancelación de deuda.

Además, fuentes oficiales explicaron que no todos los vencimientos de la deuda impactaron en las reservas. " Los globales necesariamente se pagan afuera y después vuelven los dólares de tenedores locales. Por el contrario, los bonares se pagan acá y solo se van los dólares de los tenedores del exterior", aclararon.

De acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) , el 9 de enero vencía capital de los globales por u$s1.522 millones e intereses por u$s1.042 millones. Asimismo, el Gobierno debía pagar u$s1.187 millones de capital y u$s462 de intereses por los bonares. En total, sumaban unos u$s4.213 millones .

Este viernes las compras del Central representaron unos u$s43 millones. Mientras tanto, las reservas brutas cayeron u$s385 millones, hasta los u$s44.396 millones. En términos netos, las reservas se ubican en u$s2.346 millones, según la estimación del economista Federico Machado.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 9 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.465.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, viernes 9 de enero

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Valor del CCL hoy, viernes 9 de enero

El dólar CCL se ubica a $1.534,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 9 de enero

El dólar MEP opera a $1.491,87 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 9 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 9 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.521,72, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 9 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.279,74, según Binance.