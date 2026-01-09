Donald Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no"

El presidente de los EEUU argumentó motivos de defensa y la posibilidad de que sea anexada por China o Rusia.

Mientras consolida la administración de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro , Donald Trump ya apuntó a un nuevo objetivo estratégico en el envión expansionista de los EEUU : Groenlandia , una isla de menos de 60.000 habitantes dependiente de Dinamarca en medio de los océanos Atlántico Norte y Ártico, que alcanza los 2,166 millones de kilómetros cuadrados.

En declaraciones a medios estadounidenses, el presidente planteó que avanzarán sobre Groenlandia "de una u otra forma". "Necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa" , explicó y argumentó que "no quiero como vecinos" a China y a Rusia.

"Si uno mira justo afuera de Groenlandia ahora mismo, hay destructores rusos, destructores chinos y submarinos rusos por todas partes. No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, porque eso es exactamente lo que harían si no actuamos. Así que vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por la vía amistosa o por la vía más difícil", analizó Trump.

En ese marco, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , se reunirá el próximo jueves con autoridades de Dinamarca para avanzar las negociaciones pese al férreo rechazo de la primera ministra de ese país, Mette Frederiksen . "No tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que EEUU se apodere de Groenlandia. EEUU no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés ".

La funcionaria danesa fue respaldada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa : “Groenlandia pertenece a su gente. Nada se puede decidir sobre Dinamarca ni sobre Groenlandia sin Dinamarca, o sin Groenlandia. Cuentan con el pleno y firme apoyo y la solidaridad de la Unión Europea. Europa seguirá siendo un defensor firme e inquebrantable del derecho internacional y el multilateralismo”.

Donald Trump y la posibilidad de comprar Groenlandia

La administración de Donald Trump considera pagarle a los habitantes de Groenlandia para convencerlos de unirse a EEUU, en medio de las crecientes ambiciones del republicano por apoderarse del terreno que pertenece a Dinamarca. No obstante, el debate dentro del equipo republicano presenta muchas preguntas sobre el hecho de querer comprar una nación.

Si bien la cifra exacta en dólares y la logística de cualquier pago no están claras, los funcionarios, incluidos asesores de la Casa Blanca, discutieron montos que van desde u$s10.000 a u$s100.000 por persona.

La idea de pagar directamente a los residentes de Groenlandia ofrece una explicación de cómo EEUU podría intentar "comprar" la isla de 57.000 habitantes, a pesar de la insistencia de las autoridades de Copenhague y Nuuk de que Groenlandia no está en venta.

Los intentos de encontrar puntos de referencia históricos también tropiezan con dificultades. En 1946, EEUU ofreció comprar una isla ártica por u$s100 millones, una cifra equivalente a u$s1.600 millones de hoy.

Antecedentes como la compra de Luisiana a Francia por u$s15 millones en 1803 y la adquisición de Alaska por u$s7,2 millones en 1867 a Rusia tampoco son útiles. En ambos casos los países poseedores decidieron vender y, por otro lado, esas cifras serían mucho más altas hoy por variables como la inflación, la apreciación de los precios de la tierra y el crecimiento de las economías locales.