El Gobierno paga hoy más de u$s800 millones al FMI: lo afrontará con DEG que le compró a EEUU

El equipo económico local recibió de parte del Tesoro estadounidense los derechos especiales de giro (DEG) necesarios para afrontar el compromiso.

La deuda de Argetina con el FMI ronda los u$s60.000 millones. Imagen creada con inteligencia artificial

El Gobierno pagará este lunes más de u$s800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por la multimillonaria deuda que el país mantiene con el organismo internacional. Y, una vez más, en la antesala del compromiso entró en escena el secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Scott Bessent, para tenderle una mano a la administración de Javier Milei.

El vencimiento con el FMI estaba pautado para el 1° de febrero, pero al tratarse de un domingo el pago se traslada al primer día hábil posterior, como es habitual. De esta manera, el compromiso por unos u$s870 millones se realizará este lunes.

Lo cierto es que el Tesoro no contaba con los depósitos en moneda extranjera para saldar el vencimiento. Es así que volvió a apelar a una operación con el gobierno de EEUU para acceder a derechos especiales de giro (DEG, el activo que utiliza el Fondo para sus pagos y cobros) que necesitaba para afrontar el pago de hoy.

Si bien resta conocer los detalles de la operación, fuentes oficiales señalan que el Gobierno accedió al equivalente a unos u$s808 millones en DEG que pertenecían al Fondo de Estabilización Cambiaria de EEUU. Ya en octubre de 2025 Bessent lo había provisto de DEG, en esa oportunidad bajo el paraguas del acuerdo marco para la concertación de swaps de monedas. Esta vez podría tratarse de una compra directa.

En una entrevista con Radio Mitre, el ministro Luis Caputo aclaró que no se trató de un nuevo préstamo del Tesoro norteamericano, sino que simplemente el gobierno argentino le compró los DEG que necesitaba para cubrir el pago al Fondo.

Lo cierto es que las operaciones con EEUU continúan bajo un manto de opacidad. Por caso, las condiciones financieras (como la tasa de interés pagada por Argentina) de la presunta activación de un tramo de un swap en el marco de las tensiones preelectorales por unos u$s2.500 millones nunca fueron informadas ni por las autoridades argentinas ni por las estadounidenses. En cualquier caso, ese dinero fue devuelto antes de fin de año, financiado con otro endeudamiento internacional (presuntamente con el BIS), otra operación de la que tampoco hubo información. Se viene la revisión del FMI Por lo pronto, el pago de esta semana sucede en los días previos a la segunda revisión del programa con el FMI por u$s20.000 millones, que el gobierno de Milei firmó en abril de 2025. En ese marco, se espera la llegada de una misión técnica del organismo en algún momento de este mes. Se trata de la comitiva que realizará la evaluación de cumplimiento de las metas. De esta auditoría depende el envío de un desembolso de algo más de u$s1.000 millones. El foco central pasará por la negociación de un nuevo waiver por el fuerte desfase en la meta de acumulación de reservas. Es que, según los propios datos oficial, al cierre de 2025 el BCRA contaba con u$s13.000 millones menos de lo convenido, de acuerdo con la metodología de contabilización incluida en el acuerdo. Días atrás, Luis Caputo tuvo un breve intercambio con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante el foro de Davos. En ese marco, la funcionaria destacó el inicio de la compra de reservas por parte del BCRA.