Racing visita a Tigre en busca de su primera victoria en el Torneo Apertura: horario, TV y formaciones + Seguir en









Racing, último sin puntos, visitará a Tigre, tercero con cuatro unidades, en el marco de la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Racing visita a Tigre en busca de su primera victoria en el Torneo Apertura: horario, TV y formaciones

Racing viene de perder 2-1 con Rosario Central, en condición de local, el pasado miércoles por la segunda fecha de este Torneo Apertura. En un campo de juego deplorable, la "Academia" sufrió la jerarquía del campeón del mundo Ángel Di María promediando la mitad del primer tiempo y sumó su segunda derrota en lo que va del campeonato.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Racing no dejó una buena imagen en este incipiente inicio del Torneo Apertura y, para este partido ante el "Matador", el entrenador Costas volvería a las bases y reinstalaría la línea de 5 defensores con el retroceso de Santiago Sosa como líbero y la reaparición del uruguayo Gastón Martirena como lateral derecho por Marco Di Césare, tras la pobre aparición de Nazareno Colombo en ese sector ante Rosario Central.

Así, el esquema pasaría de un 4-3-3 a un 5-4-1 con un mediocampo compuesto por Juan Nardoni, Matko Miljevic, Valentín Carboni y Santiago Solari y con Adrián Martínez como único delantero.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de empatar 1-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de visitante, el pasado jueves. Con esta igualdad y el triunfo en la primera fecha ante Estudiantes de Rio Cuarto, el "Matador" se ubica tercero con 4 puntos, a dos unidades de los líderes River e Independiente Rivadavia de Mendoza.

A qué hora juegan Tigre vs Racing Hora: 19.45 Por donde ver Tigre vs Racing TV: ESPN Premium Formaciones Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove. Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Matko Miljevic, Valentín Carboni, Santiago Solari; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas. Estadio: José Dellagiovanna, Tigre, Buenos Aires. Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Álvaro Carranza.