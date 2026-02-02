Descubren que una vacuna podría frenar el envejecimiento biológico de las personas

Un estudio vincula la inmunización contra el herpes zóster con un proceso de envejecimiento biológico más lento en adultos mayores.

Un equipo de investigadores en Estados Unidos abrió una conversación que está dando que hablar en ámbitos científicos y clínicos. La pregunta detrás de la investigación es: ¿Puede una vacuna no solo prevenir una enfermedad sino también influir en cómo envejece nuestro cuerpo ?.

La respuesta, al menos en este caso, parece ser que sí. Según un análisis detallado de datos de miles de adultos mayores, quienes recibieron la vacuna contra el herpes zóster, también conocida como “culebrilla”, presentaron señales de envejecimiento biológico más lento comparado con quienes no fueron inmunizados.

Antes de pensar que esto es la solución mágica a todo lo que implica el paso del tiempo, es clave aclarar que hay matices y límites en la interpretación de estos hallazgos. La ciencia aún está de exploración y se reconoce que hacen falta más estudios para entender los mecanismos exactos detrás de la asociación.

Un grupo de científicos liderado por expertos en gerontología de la University of Southern California analizó información del Estudio de Salud y Jubilación de Estados Unidos , que incluyó a más de 3.800 personas de 70 años o más.

Los datos del estudio sugieren que quienes habían recibido la vacuna contra el herpes zóster tenían un perfil biológico asociado con menor ritmo de envejecimiento en varias dimensiones, incluso cuatro o más años después de la vacunación . Esto se midió a partir de indicadores como inflamación crónica, respuesta inmunitaria, marcadores epigenéticos y transcriptómicos, entre otros.

varicela hospital de nens.jpg Hospital de Nens

Los investigadores destacan que uno de los motores de este efecto puede estar en la reducción de la inflamación sistémica de bajo grado, un fenómeno que suele incrementarse con la edad y que se asocia con enfermedades cardiovasculares, fragilidad o deterioro cognitivo.

Por ejemplo, la velocidad de ciertos cambios epigenéticos y transcriptómicos, las formas en que los genes se regulan y expresan con el tiempo, fue más baja en los vacunados. Esto indica que sus células tenían una biología más parecida a la de personas más jóvenes dentro del mismo rango etario.

Sin embargo, los expertos son claros en que esto no es una prueba de causalidad, sino una asociación fuerte en un análisis observacional. Faltan ensayos experimentales controlados que confirmen si la vacuna provoca de forma directa este efecto o si hay otros factores en juego.

Qué es el herpes zóster

El herpes zóster es una enfermedad causada por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela en la infancia. Tras la infección inicial, el virus puede permanecer latente en los ganglios nerviosos y, años después, reactivarse provocando una erupción cutánea dolorosa con ampollas, típicamente en una franja de un lado del cuerpo o la cara.

Esta condición es más común y severa a medida que aumenta la edad, especialmente a partir de los 50 años, y puede dar lugar a complicaciones como la neuralgia posherpética, un dolor persistente que puede durar meses o años tras que desaparece la erupción.

La vacuna contra el herpes zóster se recomienda mayormente a adultos mayores y tiene como objetivo principal prevenir la enfermedad y sus complicaciones graves. Su función estándar es para evitar que el virus se reactive y cause síntomas severos.