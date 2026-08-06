El gobierno de Javier Milei simplificó los requisitos de publicidad para juegos de azar y apuestas online + Agregar ámbito en









La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa estableció que cumplir con las normativas provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires alcanzará para acreditar la obligación nacional, siempre que se respeten los estándares técnicos de visibilidad.

El Gobierno armonizó las advertencias obligatorias en los anuncios de apuestas

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, modificó este jueves las condiciones que deben cumplir las publicidades de juegos y apuestas en línea difundidas en el país. La medida, oficializada mediante la Resolución 271/2026 y firmada por el secretario Pablo Agustín Lavigne, actualiza el anexo de la Resolución 446/2025 de la ex Secretaría de Industria y Comercio, que había fijado en octubre pasado los lineamientos sobre advertencias de juego compulsivo.

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Según los considerandos de la norma, la decisión responde a que varias provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya cuentan con normativas propias que exigen incluir en los anuncios leyendas y advertencias sobre la prohibición a menores de edad, algunas incluso con una línea telefónica de contacto. La coexistencia de esas leyendas locales con las de origen nacional, señala la resolución, "resulta redundante, afectando la claridad del mensaje publicitario y saturando el espacio visual de la pieza en perjuicio de la comprensión del consumidor".

@IA El Gobierno flexibilizó las exigencias para los avisos de apuestas online En ese marco, la nueva normativa establece que el cumplimiento de las exigencias provinciales o porteñas tendrá por acreditada la obligación nacional, en la medida en que se respeten los estándares técnicos de visibilidad fijados en el anexo actualizado. La resolución también incorpora un artículo que habilita a los entes reguladores de juegos de azar y apuestas de las provincias y de la Ciudad a adherir a los términos de la medida.

El anexo mantiene la obligatoriedad de incluir en toda publicidad de juegos y apuestas, ya sea en internet, redes sociales, vía pública, medios gráficos, audiovisuales o radiales, la advertencia "el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud" junto con la leyenda "+18". Ambas deberán ocupar el espacio horizontal al pie de la pieza publicitaria, dentro de las zonas seguras de pantalla, con una altura no inferior al 10% del total del anuncio, en caracteres claramente visibles, en negrita y con contraste de colores adecuado.

En cuanto a la permanencia de las leyendas, la norma precisa que deberán mantenerse de forma ininterrumpida durante toda la pieza, tanto en pantalla televisiva como en formatos digitales. Para el caso de contenidos generados por influencers o transmisiones en vivo, la advertencia deberá sostenerse mientras se haga referencia a la modalidad de participación o acceso a los sitios de juego. En las publicidades radiales, la leyenda deberá locutarse al final del anuncio, sin música de fondo y sin acelerar el ritmo respecto del resto de la locución.

La resolución lleva la firma de Lavigne en su carácter de secretario de Coordinación de Producción, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, conforme lo dispuesto por el Decreto 215/2026, y entrará en vigencia a partir de hoy.